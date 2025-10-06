DexlabXLAB چیست

دکس‌ لب (Dexlab) یک زیرساخت راه‌ اندازی و معاملات میم کوین در سولانا است که بیش از 200,000 راه‌ اندازی توکن از جمله موفقیت‌ های چشمگیر مانند BONK، Slerf و PONKE را پشتیبانی می‌ کند و با ادغام‌ های عمیق و یک جامعه فعال، نسل بعدی ایجاد توکن‌ های غیرمتمرکز را هدایت می‌ کند.

هم اکنون Dexlab در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Dexlab خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ XLAB را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Dexlab را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Dexlab شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Dexlab (USD)

ارزش Dexlab (XLAB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dexlab (XLAB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dexlab را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dexlab را بررسی کنید!

توکنومیکس Dexlab (XLAB)

درک، توکنومیکس Dexlab (XLAB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XLAB بیشتر بدانید!

نحوه خریدDexlab (XLAB)

آیا به دنبال نحوه خرید Dexlab هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Dexlab را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

XLAB به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Dexlab

برای درک عمیق‌ تر Dexlab، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Dexlab امروز Dexlab (XLAB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XLAB به واحد USD برابر است با 0.00000112 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XLAB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000112 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XLAB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dexlab چقدر است؟ ارزش بازار XLAB برابر است با $ 393.87K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XLAB چقدر است؟ عرضه در گردش XLAB برابر است با 351.67B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XLAB چقدر بوده است؟ XLAB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.000020824547284648 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XLAB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XLAB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000000972708981215 USD رسید. حجم معاملات XLAB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XLAB برابر است با $ 74.91K USD . آیا XLAB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XLAB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XLAB مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dexlab (XLAB)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد