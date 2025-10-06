قیمت لحظه‌ ای Tesla xStock امروز برابر است با 455.08 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TSLAX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TSLAX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tesla xStock امروز برابر است با 455.08 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TSLAX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TSLAX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Tesla xStock

Tesla xStock قیمت لحظه ای(TSLAX)

قیمت لحظه‌ ای 1 TSLAX به USD:

$455.08
$455.08$455.08
+0.10%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Tesla xStock (TSLAX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:16 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tesla xStock (TSLAX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 438.05
$ 438.05$ 438.05
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 458.84
$ 458.84$ 458.84
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 438.05
$ 438.05$ 438.05

$ 458.84
$ 458.84$ 458.84

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.05%

+0.10%

+1.50%

+1.50%

قیمت لحظه‌ ای Tesla xStock (TSLAX) برابر است با $ 455.08. در 24 ساعت گذشته، TSLAX در بازه قیمتی حداقل $ 438.05 تا حداکثر $ 458.84 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TSLAX برابر با $ 474.6824248978316 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 290.2836164741007 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TSLAX در یک ساعت گذشته +0.05%، در 24 ساعت گذشته +0.10% و در 7 روز گذشته +1.50% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tesla xStock (TSLAX)

No.605

$ 42.32M
$ 42.32M$ 42.32M

$ 100.70K
$ 100.70K$ 100.70K

$ 42.32M
$ 42.32M$ 42.32M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.19989771
92,998.19989771 92,998.19989771

SOL

ارزش بازار فعلی Tesla xStock برابر است با $ 42.32M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.70K. عرضه در گردش TSLAX برابر است با 93.00K، و عرضه کل آن 92998.19989771 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.32M است.

تاریخچه قیمت Tesla xStock (TSLAX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Tesla xStock برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.4546+0.10%
30 روز$ +14.22+3.22%
60 روز$ +106.27+30.46%
90 روز$ +134.9+42.13%
تغییر قیمت امروز Tesla xStock

امروز، TSLAX تغییر $ +0.4546 (+0.10%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Tesla xStock

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +14.22 (+3.22%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Tesla xStock

با گسترش بازه به 60 روز، TSLAX تغییر $ +106.27 (+30.46%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Tesla xStock

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +134.9 (+42.13%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Tesla xStock (TSLAX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Tesla xStock را ببینید.

Tesla xStockTSLAX چیست

Tesla xStock (TSLAx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 منتشر شده است. TSLAx قیمت سهام شرکت Tesla, Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌ کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Tesla, Inc. به شرکت‌ کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است، در حالی‌که مزایای فناوری بلاک‌ چین را نیز حفظ می‌ کند.

هم اکنون Tesla xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Tesla xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TSLAX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Tesla xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Tesla xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Tesla xStock (USD)

ارزش Tesla xStock (TSLAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tesla xStock (TSLAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tesla xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tesla xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس Tesla xStock (TSLAX)

درک، توکنومیکس Tesla xStock (TSLAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TSLAX بیشتر بدانید!

نحوه خریدTesla xStock (TSLAX)

آیا به دنبال نحوه خرید Tesla xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Tesla xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TSLAX به ارزهای محلی

1 Tesla xStock(TSLAX) به VND
11,975,430.2
1 Tesla xStock(TSLAX) به AUD
A$691.7216
1 Tesla xStock(TSLAX) به GBP
336.7592
1 Tesla xStock(TSLAX) به EUR
386.818
1 Tesla xStock(TSLAX) به USD
$455.08
1 Tesla xStock(TSLAX) به MYR
RM1,911.336
1 Tesla xStock(TSLAX) به TRY
19,095.1568
1 Tesla xStock(TSLAX) به JPY
¥69,172.16
1 Tesla xStock(TSLAX) به ARS
ARS$651,974.9128
1 Tesla xStock(TSLAX) به RUB
36,055.9884
1 Tesla xStock(TSLAX) به INR
40,147.1576
1 Tesla xStock(TSLAX) به IDR
Rp7,584,663.6328
1 Tesla xStock(TSLAX) به PHP
26,899.7788
1 Tesla xStock(TSLAX) به EGP
￡E.21,588.9952
1 Tesla xStock(TSLAX) به BRL
R$2,443.7796
1 Tesla xStock(TSLAX) به CAD
C$632.5612
1 Tesla xStock(TSLAX) به BDT
55,692.6904
1 Tesla xStock(TSLAX) به NGN
663,379.2176
1 Tesla xStock(TSLAX) به COP
$1,750,305.942
1 Tesla xStock(TSLAX) به ZAR
R.7,831.9268
1 Tesla xStock(TSLAX) به UAH
19,167.9696
1 Tesla xStock(TSLAX) به TZS
T.Sh.1,123,651.6804
1 Tesla xStock(TSLAX) به VES
Bs96,932.04
1 Tesla xStock(TSLAX) به CLP
$427,775.2
1 Tesla xStock(TSLAX) به PKR
Rs128,478.1856
1 Tesla xStock(TSLAX) به KZT
244,796.6336
1 Tesla xStock(TSLAX) به THB
฿14,835.608
1 Tesla xStock(TSLAX) به TWD
NT$13,939.1004
1 Tesla xStock(TSLAX) به AED
د.إ1,670.1436
1 Tesla xStock(TSLAX) به CHF
Fr359.5132
1 Tesla xStock(TSLAX) به HKD
HK$3,531.4208
1 Tesla xStock(TSLAX) به AMD
֏174,891.7948
1 Tesla xStock(TSLAX) به MAD
.د.م4,195.8376
1 Tesla xStock(TSLAX) به MXN
$8,368.9212
1 Tesla xStock(TSLAX) به SAR
ريال1,706.55
1 Tesla xStock(TSLAX) به ETB
Br68,926.4168
1 Tesla xStock(TSLAX) به KES
KSh58,832.7424
1 Tesla xStock(TSLAX) به JOD
د.أ322.65172
1 Tesla xStock(TSLAX) به PLN
1,651.9404
1 Tesla xStock(TSLAX) به RON
лв1,984.1488
1 Tesla xStock(TSLAX) به SEK
kr4,259.5488
1 Tesla xStock(TSLAX) به BGN
лв759.9836
1 Tesla xStock(TSLAX) به HUF
Ft151,741.8752
1 Tesla xStock(TSLAX) به CZK
9,488.418
1 Tesla xStock(TSLAX) به KWD
د.ك139.25448
1 Tesla xStock(TSLAX) به ILS
1,479.01
1 Tesla xStock(TSLAX) به BOB
Bs3,149.1536
1 Tesla xStock(TSLAX) به AZN
773.636
1 Tesla xStock(TSLAX) به TJS
SM4,209.49
1 Tesla xStock(TSLAX) به GEL
1,237.8176
1 Tesla xStock(TSLAX) به AOA
Kz416,357.2428
1 Tesla xStock(TSLAX) به BHD
.د.ب171.11008
1 Tesla xStock(TSLAX) به BMD
$455.08
1 Tesla xStock(TSLAX) به DKK
kr2,912.512
1 Tesla xStock(TSLAX) به HNL
L11,991.358
1 Tesla xStock(TSLAX) به MUR
20,697.0384
1 Tesla xStock(TSLAX) به NAD
$7,836.4776
1 Tesla xStock(TSLAX) به NOK
kr4,537.1476
1 Tesla xStock(TSLAX) به NZD
$787.2884
1 Tesla xStock(TSLAX) به PAB
B/.455.08
1 Tesla xStock(TSLAX) به PGK
K1,911.336
1 Tesla xStock(TSLAX) به QAR
ر.ق1,656.4912
1 Tesla xStock(TSLAX) به RSD
дин.45,753.7432
1 Tesla xStock(TSLAX) به UZS
soʻm5,549,755.2096
1 Tesla xStock(TSLAX) به ALL
L37,839.902
1 Tesla xStock(TSLAX) به ANG
ƒ814.5932
1 Tesla xStock(TSLAX) به AWG
ƒ819.144
1 Tesla xStock(TSLAX) به BBD
$910.16
1 Tesla xStock(TSLAX) به BAM
KM764.5344
1 Tesla xStock(TSLAX) به BIF
Fr1,354,318.08
1 Tesla xStock(TSLAX) به BND
$587.0532
1 Tesla xStock(TSLAX) به BSD
$455.08
1 Tesla xStock(TSLAX) به JMD
$72,972.078
1 Tesla xStock(TSLAX) به KHR
1,834,996.33
1 Tesla xStock(TSLAX) به KMF
Fr192,498.84
1 Tesla xStock(TSLAX) به LAK
9,893,043.2804
1 Tesla xStock(TSLAX) به LKR
රු138,444.4376
1 Tesla xStock(TSLAX) به MDL
L7,709.0552
1 Tesla xStock(TSLAX) به MGA
Ar2,040,715.244
1 Tesla xStock(TSLAX) به MOP
P3,640.64
1 Tesla xStock(TSLAX) به MVR
6,962.724
1 Tesla xStock(TSLAX) به MWK
MK790,068.9388
1 Tesla xStock(TSLAX) به MZN
MT29,084.1628
1 Tesla xStock(TSLAX) به NPR
रु64,248.1944
1 Tesla xStock(TSLAX) به PYG
3,227,427.36
1 Tesla xStock(TSLAX) به RWF
Fr660,321.08
1 Tesla xStock(TSLAX) به SBD
$3,745.3084
1 Tesla xStock(TSLAX) به SCR
6,220.9436
1 Tesla xStock(TSLAX) به SRD
$18,153.1412
1 Tesla xStock(TSLAX) به SVC
$3,981.95
1 Tesla xStock(TSLAX) به SZL
L7,836.4776
1 Tesla xStock(TSLAX) به TMT
m1,597.3308
1 Tesla xStock(TSLAX) به TND
د.ت1,327.92344
1 Tesla xStock(TSLAX) به TTD
$3,089.9932
1 Tesla xStock(TSLAX) به UGX
Sh1,585,498.72
1 Tesla xStock(TSLAX) به XAF
Fr255,754.96
1 Tesla xStock(TSLAX) به XCD
$1,228.716
1 Tesla xStock(TSLAX) به XOF
Fr255,754.96
1 Tesla xStock(TSLAX) به XPF
Fr46,418.16
1 Tesla xStock(TSLAX) به BWP
P6,075.318
1 Tesla xStock(TSLAX) به BZD
$914.7108
1 Tesla xStock(TSLAX) به CVE
$43,191.6428
1 Tesla xStock(TSLAX) به DJF
Fr80,549.16
1 Tesla xStock(TSLAX) به DOP
$29,147.874
1 Tesla xStock(TSLAX) به DZD
د.ج59,169.5016
1 Tesla xStock(TSLAX) به FJD
$1,028.4808
1 Tesla xStock(TSLAX) به GNF
Fr3,956,920.6
1 Tesla xStock(TSLAX) به GTQ
Q3,485.9128
1 Tesla xStock(TSLAX) به GYD
$95,284.6504
1 Tesla xStock(TSLAX) به ISK
kr55,519.76

منابع Tesla xStock

برای درک عمیق‌ تر Tesla xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Tesla xStock
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Tesla xStock

امروز Tesla xStock (TSLAX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TSLAX به واحد USD برابر است با 455.08 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TSLAX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TSLAX نسبت به USD برابر است با $ 455.08. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tesla xStock چقدر است؟
ارزش بازار TSLAX برابر است با $ 42.32M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TSLAX چقدر است؟
عرضه در گردش TSLAX برابر است با 93.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TSLAX چقدر بوده است؟
TSLAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 474.6824248978316 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TSLAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TSLAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 290.2836164741007 USD رسید.
حجم معاملات TSLAX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TSLAX برابر است با $ 100.70K USD.
آیا TSLAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TSLAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TSLAX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:16 (UTC+8)

