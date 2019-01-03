قیمت امروز BEAM

قیمت لحظه‌ ای BEAM (BEAM) در حال حاضر برابر با $ 0.0081 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEAM به USD برابر با $ 0.0081 برای هر BEAM می‌ باشد.

توکن BEAM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1491 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.22M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 150.75M BEAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEAM در بازه‌ ای بین $ 0.007088 (حداقل) و $ 0.0081 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.1829798403 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01448325425822998 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEAM طی یک ساعت گذشته به میزان +7.07% و در هفت روز اخیر به میزان -10.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 957.98 رسیده است.

اطلاعات بازار BEAM (BEAM)

رتبه No.1491 ارزش بازار $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M حجم (24 ساعته) $ 957.98$ 957.98 $ 957.98 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M سرمایه در گردش 150.75M 150.75M 150.75M حداکثر عرضه 262,800,000 262,800,000 262,800,000 عرضه کل 150,753,560 150,753,560 150,753,560 نرخ گردش 57.36% تاریخ صدور 2019-01-03 00:00:00 بلاک چین عمومی BEAM

ارزش بازار فعلی BEAM برابر است با $ 1.22M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 957.98. عرضه در گردش BEAM برابر است با 150.75M، و عرضه کل آن 150753560 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.13M است.