قیمت امروز The Gamestop Bull

قیمت لحظه‌ ای The Gamestop Bull (GMEBULL) در حال حاضر برابر با $ 0.0000121 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GMEBULL به USD برابر با $ 0.0000121 برای هر GMEBULL می‌ باشد.

توکن The Gamestop Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- GMEBULL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GMEBULL در بازه‌ ای بین $ 0.0000121 (حداقل) و $ 0.0000161 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GMEBULL طی یک ساعت گذشته به میزان -2.50% و در هفت روز اخیر به میزان -49.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 45.75K رسیده است.

اطلاعات بازار The Gamestop Bull (GMEBULL)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 45.75K$ 45.75K $ 45.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی The Gamestop Bull برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 45.75K. عرضه در گردش GMEBULL برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.10K است.