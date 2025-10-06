قیمت لحظه‌ ای Camp Network امروز برابر است با 0.01371 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CAMP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CAMP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Camp Network امروز برابر است با 0.01371 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CAMP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CAMP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Camp Network

Camp Network قیمت لحظه ای(CAMP)

قیمت لحظه‌ ای 1 CAMP به USD:

$0.01371
$0.01371
-5.51%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Camp Network (CAMP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:57:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Camp Network (CAMP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01343
$ 0.01343
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01521
$ 0.01521
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01343
$ 0.01343

$ 0.01521
$ 0.01521

--
----

--
----

+0.29%

-5.51%

-20.06%

-20.06%

قیمت لحظه‌ ای Camp Network (CAMP) برابر است با $ 0.01371. در 24 ساعت گذشته، CAMP در بازه قیمتی حداقل $ 0.01343 تا حداکثر $ 0.01521 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CAMP برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CAMP در یک ساعت گذشته +0.29%، در 24 ساعت گذشته -5.51% و در 7 روز گذشته -20.06% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Camp Network (CAMP)

--
--

$ 245.72K
$ 245.72K

$ 137.10M
$ 137.10M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

ETH

ارزش بازار فعلی Camp Network برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 245.72K. عرضه در گردش CAMP برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 137.10M است.

تاریخچه قیمت Camp Network (CAMP) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Camp Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0007995-5.51%
30 روز$ -0.0208-60.28%
60 روز$ -0.08263-85.77%
90 روز$ +0.00371+37.10%
تغییر قیمت امروز Camp Network

امروز، CAMP تغییر $ -0.0007995 (-5.51%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Camp Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0208 (-60.28%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Camp Network

با گسترش بازه به 60 روز، CAMP تغییر $ -0.08263 (-85.77%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Camp Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.00371 (+37.10%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Camp Network (CAMP) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Camp Network را ببینید.

Camp NetworkCAMP چیست

شبکه Camp لایه IP خودمختار است — نخستین بلاک‌چین لایه 1 که به‌ طور اختصاصی برای پشتیبانی بومی از منشأ (provenance)، صدور مجوز برنامه‌ پذیر، و کسب درآمد عامل‌ ها در سطح پروتکل ساخته شده است. همان‌ طور که هوش مصنوعی مولد خلاقیت را متحول می‌ کند، Camp زیرساختی فراهم می‌کند تا بتوان مالکیت فکری را روی زنجیره ثبت، مجوزدهی و کسب درآمد کرد؛ چه در مصرف انسان به انسان (PvP) و چه در مصرف بومی هوش مصنوعی. Camp محتوا را به‌صورت پیش‌ فرض قابل برنامه‌ ریزی، قابل اجرا و قابل کسب درآمد می‌ سازد — و بدین ترتیب شکاف زیرساختی در تقاطع هوش مصنوعی و مالکیت فکری را برطرف می‌ کند.

هم اکنون Camp Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Camp Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CAMP را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Camp Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Camp Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Camp Network (USD)

ارزش Camp Network (CAMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Camp Network (CAMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Camp Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Camp Network را بررسی کنید!

توکنومیکس Camp Network (CAMP)

درک، توکنومیکس Camp Network (CAMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CAMP بیشتر بدانید!

نحوه خریدCamp Network (CAMP)

آیا به دنبال نحوه خرید Camp Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Camp Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CAMP به ارزهای محلی

1 Camp Network(CAMP) به VND
360.77865
1 Camp Network(CAMP) به AUD
A$0.0208392
1 Camp Network(CAMP) به GBP
0.0101454
1 Camp Network(CAMP) به EUR
0.0116535
1 Camp Network(CAMP) به USD
$0.01371
1 Camp Network(CAMP) به MYR
RM0.057582
1 Camp Network(CAMP) به TRY
0.5752716
1 Camp Network(CAMP) به JPY
¥2.08392
1 Camp Network(CAMP) به ARS
ARS$19.6417686
1 Camp Network(CAMP) به RUB
1.0863804
1 Camp Network(CAMP) به INR
1.2094962
1 Camp Network(CAMP) به IDR
Rp228.4999086
1 Camp Network(CAMP) به PHP
0.8108094
1 Camp Network(CAMP) به EGP
￡E.0.6504024
1 Camp Network(CAMP) به BRL
R$0.0736227
1 Camp Network(CAMP) به CAD
C$0.0190569
1 Camp Network(CAMP) به BDT
1.6778298
1 Camp Network(CAMP) به NGN
19.9853412
1 Camp Network(CAMP) به COP
$52.7307165
1 Camp Network(CAMP) به ZAR
R.0.2360862
1 Camp Network(CAMP) به UAH
0.5774652
1 Camp Network(CAMP) به TZS
T.Sh.33.8517723
1 Camp Network(CAMP) به VES
Bs2.92023
1 Camp Network(CAMP) به CLP
$12.8874
1 Camp Network(CAMP) به PKR
Rs3.8706072
1 Camp Network(CAMP) به KZT
7.3748832
1 Camp Network(CAMP) به THB
฿0.4472202
1 Camp Network(CAMP) به TWD
NT$0.4202115
1 Camp Network(CAMP) به AED
د.إ0.0503157
1 Camp Network(CAMP) به CHF
Fr0.0108309
1 Camp Network(CAMP) به HKD
HK$0.1063896
1 Camp Network(CAMP) به AMD
֏5.2688901
1 Camp Network(CAMP) به MAD
.د.م0.1264062
1 Camp Network(CAMP) به MXN
$0.2521269
1 Camp Network(CAMP) به SAR
ريال0.0514125
1 Camp Network(CAMP) به ETB
Br2.0765166
1 Camp Network(CAMP) به KES
KSh1.7724288
1 Camp Network(CAMP) به JOD
د.أ0.00972039
1 Camp Network(CAMP) به PLN
0.0497673
1 Camp Network(CAMP) به RON
лв0.0597756
1 Camp Network(CAMP) به SEK
kr0.1283256
1 Camp Network(CAMP) به BGN
лв0.0228957
1 Camp Network(CAMP) به HUF
Ft4.5699543
1 Camp Network(CAMP) به CZK
0.2859906
1 Camp Network(CAMP) به KWD
د.ك0.00419526
1 Camp Network(CAMP) به ILS
0.0445575
1 Camp Network(CAMP) به BOB
Bs0.0948732
1 Camp Network(CAMP) به AZN
0.023307
1 Camp Network(CAMP) به TJS
SM0.1268175
1 Camp Network(CAMP) به GEL
0.0372912
1 Camp Network(CAMP) به AOA
Kz12.5434161
1 Camp Network(CAMP) به BHD
.د.ب0.00515496
1 Camp Network(CAMP) به BMD
$0.01371
1 Camp Network(CAMP) به DKK
kr0.087744
1 Camp Network(CAMP) به HNL
L0.3612585
1 Camp Network(CAMP) به MUR
0.6235308
1 Camp Network(CAMP) به NAD
$0.2360862
1 Camp Network(CAMP) به NOK
kr0.1368258
1 Camp Network(CAMP) به NZD
$0.0237183
1 Camp Network(CAMP) به PAB
B/.0.01371
1 Camp Network(CAMP) به PGK
K0.057582
1 Camp Network(CAMP) به QAR
ر.ق0.0499044
1 Camp Network(CAMP) به RSD
дин.1.3786776
1 Camp Network(CAMP) به UZS
soʻm167.1950952
1 Camp Network(CAMP) به ALL
L1.1399865
1 Camp Network(CAMP) به ANG
ƒ0.0245409
1 Camp Network(CAMP) به AWG
ƒ0.024678
1 Camp Network(CAMP) به BBD
$0.02742
1 Camp Network(CAMP) به BAM
KM0.0230328
1 Camp Network(CAMP) به BIF
Fr40.80096
1 Camp Network(CAMP) به BND
$0.0176859
1 Camp Network(CAMP) به BSD
$0.01371
1 Camp Network(CAMP) به JMD
$2.1983985
1 Camp Network(CAMP) به KHR
55.2821475
1 Camp Network(CAMP) به KMF
Fr5.79933
1 Camp Network(CAMP) به LAK
298.0434723
1 Camp Network(CAMP) به LKR
රු4.1708562
1 Camp Network(CAMP) به MDL
L0.2322474
1 Camp Network(CAMP) به MGA
Ar61.479753
1 Camp Network(CAMP) به MOP
P0.10968
1 Camp Network(CAMP) به MVR
0.209763
1 Camp Network(CAMP) به MWK
MK23.8020681
1 Camp Network(CAMP) به MZN
MT0.8762061
1 Camp Network(CAMP) به NPR
रु1.9355778
1 Camp Network(CAMP) به PYG
97.23132
1 Camp Network(CAMP) به RWF
Fr19.89321
1 Camp Network(CAMP) به SBD
$0.1128333
1 Camp Network(CAMP) به SCR
0.1874157
1 Camp Network(CAMP) به SRD
$0.5468919
1 Camp Network(CAMP) به SVC
$0.1199625
1 Camp Network(CAMP) به SZL
L0.2360862
1 Camp Network(CAMP) به TMT
m0.0481221
1 Camp Network(CAMP) به TND
د.ت0.04000578
1 Camp Network(CAMP) به TTD
$0.0930909
1 Camp Network(CAMP) به UGX
Sh47.76564
1 Camp Network(CAMP) به XAF
Fr7.70502
1 Camp Network(CAMP) به XCD
$0.037017
1 Camp Network(CAMP) به XOF
Fr7.70502
1 Camp Network(CAMP) به XPF
Fr1.39842
1 Camp Network(CAMP) به BWP
P0.1830285
1 Camp Network(CAMP) به BZD
$0.0275571
1 Camp Network(CAMP) به CVE
$1.3012161
1 Camp Network(CAMP) به DJF
Fr2.42667
1 Camp Network(CAMP) به DOP
$0.8781255
1 Camp Network(CAMP) به DZD
د.ج1.7825742
1 Camp Network(CAMP) به FJD
$0.0309846
1 Camp Network(CAMP) به GNF
Fr119.20845
1 Camp Network(CAMP) به GTQ
Q0.1050186
1 Camp Network(CAMP) به GYD
$2.8705998
1 Camp Network(CAMP) به ISK
kr1.67262

منابع Camp Network

برای درک عمیق‌ تر Camp Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Camp Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Camp Network

امروز Camp Network (CAMP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CAMP به واحد USD برابر است با 0.01371 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CAMP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CAMP نسبت به USD برابر است با $ 0.01371. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Camp Network چقدر است؟
ارزش بازار CAMP برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CAMP چقدر است؟
عرضه در گردش CAMP برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CAMP چقدر بوده است؟
CAMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CAMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CAMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات CAMP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CAMP برابر است با $ 245.72K USD.
آیا CAMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CAMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CAMP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:57:41 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

