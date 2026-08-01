قیمت امروز Real Briefly

قیمت لحظه‌ ای Real Briefly (REALTOKEN) در حال حاضر برابر با $ 0.001841 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REALTOKEN به USD برابر با $ 0.001841 برای هر REALTOKEN می‌ باشد.

توکن Real Briefly در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1560 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.22M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 663.50M REALTOKEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REALTOKEN در بازه‌ ای بین $ 0.001731 (حداقل) و $ 0.003179 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04298055362924102 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00319797264090289 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REALTOKEN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.32% و در هفت روز اخیر به میزان +11.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 17.04K رسیده است.

اطلاعات بازار Real Briefly (REALTOKEN)

رتبه No.1560 ارزش بازار $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M حجم (24 ساعته) $ 17.04K$ 17.04K $ 17.04K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M سرمایه در گردش 663.50M 663.50M 663.50M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 66.34% بلاک چین عمومی XRP

ارزش بازار فعلی Real Briefly برابر است با $ 1.22M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 17.04K. عرضه در گردش REALTOKEN برابر است با 663.50M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.84M است.