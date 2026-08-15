قیمت امروز HeyElsa

قیمت لحظه‌ ای HeyElsa (ELSA) در حال حاضر برابر با $ 0.04736 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELSA به USD برابر با $ 0.04736 برای هر ELSA می‌ باشد.

توکن HeyElsa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #894 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12.11M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 255.65M ELSA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELSA در بازه‌ ای بین $ 0.04663 (حداقل) و $ 0.04927 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.4164773634616015 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04159623028956551 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELSA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.95% و در هفت روز اخیر به میزان -14.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 83.19K رسیده است.

اطلاعات بازار HeyElsa (ELSA)

رتبه No.894 ارزش بازار $ 12.11M$ 12.11M $ 12.11M حجم (24 ساعته) $ 83.19K$ 83.19K $ 83.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.36M$ 47.36M $ 47.36M سرمایه در گردش 255.65M 255.65M 255.65M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 25.56% بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی HeyElsa برابر است با $ 12.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 83.19K. عرضه در گردش ELSA برابر است با 255.65M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.36M است.