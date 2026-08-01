قیمت امروز SuperRare

قیمت لحظه‌ ای SuperRare (RARE) در حال حاضر برابر با $ 0.01162 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RARE به USD برابر با $ 0.01162 برای هر RARE می‌ باشد.

توکن SuperRare در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #950 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.59M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 825.48M RARE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RARE در بازه‌ ای بین $ 0.01137 (حداقل) و $ 0.01339 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.78915666281078344 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00989789303735297 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RARE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -9.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 84.90K رسیده است.

اطلاعات بازار SuperRare (RARE)

رتبه No.950 ارزش بازار $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M حجم (24 ساعته) $ 84.90K$ 84.90K $ 84.90K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.62M$ 11.62M $ 11.62M سرمایه در گردش 825.48M 825.48M 825.48M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 82.54% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی SuperRare برابر است با $ 9.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 84.90K. عرضه در گردش RARE برابر است با 825.48M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.62M است.