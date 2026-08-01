قیمت امروز Polkastarter

قیمت لحظه‌ ای Polkastarter (POLS) در حال حاضر برابر با $ 0.05139 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POLS به USD برابر با $ 0.05139 برای هر POLS می‌ باشد.

توکن Polkastarter در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1085 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.10M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.21M POLS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POLS در بازه‌ ای بین $ 0.05 (حداقل) و $ 0.07076 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.50831978 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00147639 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POLS طی یک ساعت گذشته به میزان +2.28% و در هفت روز اخیر به میزان +1.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Polkastarter (POLS)

رتبه No.1085 ارزش بازار $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M حجم (24 ساعته) $ 64.69K$ 64.69K $ 64.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M سرمایه در گردش 99.21M 99.21M 99.21M عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Polkastarter برابر است با $ 5.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.69K. عرضه در گردش POLS برابر است با 99.21M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.14M است.