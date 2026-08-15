قیمت امروز Banana Gun

قیمت لحظه‌ ای Banana Gun (BANANA) در حال حاضر برابر با $ 4.022 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BANANA به USD برابر با $ 4.022 برای هر BANANA می‌ باشد.

توکن Banana Gun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #901 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16.12M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.01M BANANA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BANANA در بازه‌ ای بین $ 3.623 (حداقل) و $ 4.097 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 78.69544217538915 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 2.7783989424632045 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BANANA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +13.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 61.89K رسیده است.

اطلاعات بازار Banana Gun (BANANA)

رتبه No.901 ارزش بازار $ 16.12M$ 16.12M $ 16.12M حجم (24 ساعته) $ 61.89K$ 61.89K $ 61.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.22M$ 40.22M $ 40.22M سرمایه در گردش 4.01M 4.01M 4.01M حداکثر عرضه 10,000,000 10,000,000 10,000,000 عرضه کل 8,402,893.46593683 8,402,893.46593683 8,402,893.46593683 نرخ گردش 40.08% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Banana Gun برابر است با $ 16.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.89K. عرضه در گردش BANANA برابر است با 4.01M، و عرضه کل آن 8402893.46593683 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.22M است.