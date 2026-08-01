قیمت امروز Capybobo

قیمت لحظه‌ ای Capybobo (PYBOBO) در حال حاضر برابر با $ 0.0007687 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PYBOBO به USD برابر با $ 0.0007687 برای هر PYBOBO می‌ باشد.

توکن Capybobo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PYBOBO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PYBOBO در بازه‌ ای بین $ 0.0007675 (حداقل) و $ 0.0007838 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PYBOBO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +2.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 50.85K رسیده است.

اطلاعات بازار Capybobo (PYBOBO)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 50.85K$ 50.85K $ 50.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 76.87M$ 76.87M $ 76.87M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 بلاک چین عمومی TONCOIN

ارزش بازار فعلی Capybobo برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 50.85K. عرضه در گردش PYBOBO برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 76.87M است.