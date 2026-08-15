قیمت امروز MASS

قیمت لحظه‌ ای MASS (MASS) در حال حاضر برابر با $ 0.0004281 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MASS به USD برابر با $ 0.0004281 برای هر MASS می‌ باشد.

توکن MASS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2913 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 41.96K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 98.03M MASS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MASS در بازه‌ ای بین $ 0.0004141 (حداقل) و $ 0.0005447 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.89772986 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000402891381281833 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MASS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.88% و در هفت روز اخیر به میزان -9.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.69K رسیده است.

اطلاعات بازار MASS (MASS)

رتبه No.2913 ارزش بازار $ 41.96K$ 41.96K $ 41.96K حجم (24 ساعته) $ 55.69K$ 55.69K $ 55.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 88.38K$ 88.38K $ 88.38K سرمایه در گردش 98.03M 98.03M 98.03M حداکثر عرضه 206,438,400 206,438,400 206,438,400 عرضه کل 98,026,147.05229937 98,026,147.05229937 98,026,147.05229937 نرخ گردش 47.48% بلاک چین عمومی MASS

ارزش بازار فعلی MASS برابر است با $ 41.96K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.69K. عرضه در گردش MASS برابر است با 98.03M، و عرضه کل آن 98026147.05229937 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 88.38K است.