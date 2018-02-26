قیمت امروز Ontology Token

قیمت لحظه‌ ای Ontology Token (ONT) در حال حاضر برابر با $ 0.03672 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ONT به USD برابر با $ 0.03672 برای هر ONT می‌ باشد.

توکن Ontology Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #404 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36.72M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ONT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ONT در بازه‌ ای بین $ 0.03567 (حداقل) و $ 0.03731 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 11.176600456237793 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03893775473371439 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ONT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.38% و در هفت روز اخیر به میزان -4.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.71K رسیده است.

اطلاعات بازار Ontology Token (ONT)

رتبه No.404 ارزش بازار $ 36.72M$ 36.72M $ 36.72M حجم (24 ساعته) $ 59.71K$ 59.71K $ 59.71K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.72M$ 36.72M $ 36.72M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 100.00% تاریخ صدور 2018-02-26 00:00:00 قیمت صدور $ 0.2$ 0.2 $ 0.2 بلاک چین عمومی ONT

ارزش بازار فعلی Ontology Token برابر است با $ 36.72M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.71K. عرضه در گردش ONT برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.72M است.