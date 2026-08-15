قیمت امروز Allora

قیمت لحظه‌ ای Allora (ALLO) در حال حاضر برابر با $ 0.26235 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALLO به USD برابر با $ 0.26235 برای هر ALLO می‌ باشد.

توکن Allora در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #300 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 52.60M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 200.50M ALLO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALLO در بازه‌ ای بین $ 0.25673 (حداقل) و $ 0.28368 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.7028285892718207 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04676771974148317 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALLO طی یک ساعت گذشته به میزان -1.53% و در هفت روز اخیر به میزان -15.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 112.38K رسیده است.

اطلاعات بازار Allora (ALLO)

رتبه No.300 ارزش بازار $ 52.60M$ 52.60M $ 52.60M حجم (24 ساعته) $ 112.38K$ 112.38K $ 112.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 262.35M$ 262.35M $ 262.35M سرمایه در گردش 200.50M 200.50M 200.50M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 785,499,999 785,499,999 785,499,999 نرخ گردش 20.05% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Allora برابر است با $ 52.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 112.38K. عرضه در گردش ALLO برابر است با 200.50M، و عرضه کل آن 785499999 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 262.35M است.