قیمت امروز Pangolin

قیمت لحظه‌ ای Pangolin (PNG) در حال حاضر برابر با $ 0.02015 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PNG به USD برابر با $ 0.02015 برای هر PNG می‌ باشد.

توکن Pangolin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1195 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4.71M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 233.96M PNG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PNG در بازه‌ ای بین $ 0.01973 (حداقل) و $ 0.02054 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.98749156 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01087173967520263 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PNG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -0.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.53K رسیده است.

اطلاعات بازار Pangolin (PNG)

رتبه No.1195 ارزش بازار $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M حجم (24 ساعته) $ 58.53K$ 58.53K $ 58.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M سرمایه در گردش 233.96M 233.96M 233.96M حداکثر عرضه 538,000,000 538,000,000 538,000,000 عرضه کل 230,000,000 230,000,000 230,000,000 نرخ گردش 43.48% بلاک چین عمومی AVAX_CCHAIN

ارزش بازار فعلی Pangolin برابر است با $ 4.71M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.53K. عرضه در گردش PNG برابر است با 233.96M، و عرضه کل آن 230000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.84M است.