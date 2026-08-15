قیمت امروز ARK

قیمت لحظه‌ ای ARK (ARK) در حال حاضر برابر با $ 0.09003 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARK به USD برابر با $ 0.09003 برای هر ARK می‌ باشد.

توکن ARK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #664 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17.75M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 197.19M ARK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARK در بازه‌ ای بین $ 0.08684 (حداقل) و $ 0.09034 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 10.914999961853027 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03014319948852062 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -4.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.24K رسیده است.

اطلاعات بازار ARK (ARK)

رتبه No.664 ارزش بازار $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M حجم (24 ساعته) $ 56.24K$ 56.24K $ 56.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M سرمایه در گردش 197.19M 197.19M 197.19M عرضه کل 197,189,770 197,189,770 197,189,770 بلاک چین عمومی ARK

ارزش بازار فعلی ARK برابر است با $ 17.75M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.24K. عرضه در گردش ARK برابر است با 197.19M، و عرضه کل آن 197189770 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.75M است.