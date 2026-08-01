قیمت امروز Real World Services

قیمت لحظه‌ ای Real World Services (RWS) در حال حاضر برابر با $ 0.00793 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RWS به USD برابر با $ 0.00793 برای هر RWS می‌ باشد.

توکن Real World Services در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4535 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 RWS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RWS در بازه‌ ای بین $ 0.00782 (حداقل) و $ 0.00796 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01665614899622525 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01459725848294566 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RWS طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.34K رسیده است.

اطلاعات بازار Real World Services (RWS)

رتبه No.4535 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 785.80K$ 785.80K $ 785.80K سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 99,092,562 99,092,562 99,092,562 عرضه کل 99,092,562 99,092,562 99,092,562 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Real World Services برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.34K. عرضه در گردش RWS برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 99092562 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 785.80K است.