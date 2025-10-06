قیمت لحظه‌ ای Shopify امروز برابر است با 175.05 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SHOPON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SHOPON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Shopify امروز برابر است با 175.05 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SHOPON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SHOPON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Shopify

Shopify قیمت لحظه ای(SHOPON)

قیمت لحظه‌ ای 1 SHOPON به USD:

$175.1
$175.1$175.1
+0.45%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Shopify (SHOPON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:17:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Shopify (SHOPON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 172.82
$ 172.82$ 172.82
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 177.12
$ 177.12$ 177.12
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 172.82
$ 172.82$ 172.82

$ 177.12
$ 177.12$ 177.12

$ 180.4000668050079
$ 180.4000668050079$ 180.4000668050079

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

-0.14%

+0.45%

+5.71%

+5.71%

قیمت لحظه‌ ای Shopify (SHOPON) برابر است با $ 175.05. در 24 ساعت گذشته، SHOPON در بازه قیمتی حداقل $ 172.82 تا حداکثر $ 177.12 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SHOPON برابر با $ 180.4000668050079 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 138.6031384583193 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SHOPON در یک ساعت گذشته -0.14%، در 24 ساعت گذشته +0.45% و در 7 روز گذشته +5.71% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Shopify (SHOPON)

No.2449

$ 618.73K
$ 618.73K$ 618.73K

$ 56.83K
$ 56.83K$ 56.83K

$ 618.73K
$ 618.73K$ 618.73K

3.53K
3.53K 3.53K

3,534.59276035
3,534.59276035 3,534.59276035

ETH

ارزش بازار فعلی Shopify برابر است با $ 618.73K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.83K. عرضه در گردش SHOPON برابر است با 3.53K، و عرضه کل آن 3534.59276035 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 618.73K است.

تاریخچه قیمت Shopify (SHOPON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Shopify برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.7844+0.45%
30 روز$ +33.93+24.04%
60 روز$ +75.05+75.05%
90 روز$ +75.05+75.05%
تغییر قیمت امروز Shopify

امروز، SHOPON تغییر $ +0.7844 (+0.45%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Shopify

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +33.93 (+24.04%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Shopify

با گسترش بازه به 60 روز، SHOPON تغییر $ +75.05 (+75.05%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Shopify

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +75.05 (+75.05%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Shopify (SHOPON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Shopify را ببینید.

ShopifySHOPON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Shopify در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Shopify خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SHOPON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Shopify را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Shopify شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Shopify (USD)

ارزش Shopify (SHOPON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Shopify (SHOPON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Shopify را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Shopify را بررسی کنید!

توکنومیکس Shopify (SHOPON)

درک، توکنومیکس Shopify (SHOPON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SHOPON بیشتر بدانید!

نحوه خریدShopify (SHOPON)

آیا به دنبال نحوه خرید Shopify هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Shopify را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SHOPON به ارزهای محلی

1 Shopify(SHOPON) به VND
4,606,440.75
1 Shopify(SHOPON) به AUD
A$266.076
1 Shopify(SHOPON) به GBP
129.537
1 Shopify(SHOPON) به EUR
148.7925
1 Shopify(SHOPON) به USD
$175.05
1 Shopify(SHOPON) به MYR
RM735.21
1 Shopify(SHOPON) به TRY
7,345.098
1 Shopify(SHOPON) به JPY
¥26,607.6
1 Shopify(SHOPON) به ARS
ARS$250,787.133
1 Shopify(SHOPON) به RUB
13,869.2115
1 Shopify(SHOPON) به INR
15,442.911
1 Shopify(SHOPON) به IDR
Rp2,917,498.833
1 Shopify(SHOPON) به PHP
10,347.2055
1 Shopify(SHOPON) به EGP
￡E.8,304.372
1 Shopify(SHOPON) به BRL
R$940.0185
1 Shopify(SHOPON) به CAD
C$243.3195
1 Shopify(SHOPON) به BDT
21,422.619
1 Shopify(SHOPON) به NGN
255,173.886
1 Shopify(SHOPON) به COP
$673,268.5575
1 Shopify(SHOPON) به ZAR
R.3,012.6105
1 Shopify(SHOPON) به UAH
7,373.106
1 Shopify(SHOPON) به TZS
T.Sh.432,221.2065
1 Shopify(SHOPON) به VES
Bs37,285.65
1 Shopify(SHOPON) به CLP
$164,547
1 Shopify(SHOPON) به PKR
Rs49,420.116
1 Shopify(SHOPON) به KZT
94,162.896
1 Shopify(SHOPON) به THB
฿5,706.63
1 Shopify(SHOPON) به TWD
NT$5,361.7815
1 Shopify(SHOPON) به AED
د.إ642.4335
1 Shopify(SHOPON) به CHF
Fr138.2895
1 Shopify(SHOPON) به HKD
HK$1,358.388
1 Shopify(SHOPON) به AMD
֏67,273.4655
1 Shopify(SHOPON) به MAD
.د.م1,613.961
1 Shopify(SHOPON) به MXN
$3,219.1695
1 Shopify(SHOPON) به SAR
ريال656.4375
1 Shopify(SHOPON) به ETB
Br26,513.073
1 Shopify(SHOPON) به KES
KSh22,630.464
1 Shopify(SHOPON) به JOD
د.أ124.11045
1 Shopify(SHOPON) به PLN
635.4315
1 Shopify(SHOPON) به RON
лв763.218
1 Shopify(SHOPON) به SEK
kr1,638.468
1 Shopify(SHOPON) به BGN
лв292.3335
1 Shopify(SHOPON) به HUF
Ft58,368.672
1 Shopify(SHOPON) به CZK
3,649.7925
1 Shopify(SHOPON) به KWD
د.ك53.5653
1 Shopify(SHOPON) به ILS
568.9125
1 Shopify(SHOPON) به BOB
Bs1,211.346
1 Shopify(SHOPON) به AZN
297.585
1 Shopify(SHOPON) به TJS
SM1,619.2125
1 Shopify(SHOPON) به GEL
476.136
1 Shopify(SHOPON) به AOA
Kz160,154.9955
1 Shopify(SHOPON) به BHD
.د.ب65.8188
1 Shopify(SHOPON) به BMD
$175.05
1 Shopify(SHOPON) به DKK
kr1,120.32
1 Shopify(SHOPON) به HNL
L4,612.5675
1 Shopify(SHOPON) به MUR
7,961.274
1 Shopify(SHOPON) به NAD
$3,014.361
1 Shopify(SHOPON) به NOK
kr1,745.2485
1 Shopify(SHOPON) به NZD
$302.8365
1 Shopify(SHOPON) به PAB
B/.175.05
1 Shopify(SHOPON) به PGK
K735.21
1 Shopify(SHOPON) به QAR
ر.ق637.182
1 Shopify(SHOPON) به RSD
дин.17,599.527
1 Shopify(SHOPON) به UZS
soʻm2,134,755.756
1 Shopify(SHOPON) به ALL
L14,555.4075
1 Shopify(SHOPON) به ANG
ƒ313.3395
1 Shopify(SHOPON) به AWG
ƒ315.09
1 Shopify(SHOPON) به BBD
$350.1
1 Shopify(SHOPON) به BAM
KM294.084
1 Shopify(SHOPON) به BIF
Fr520,948.8
1 Shopify(SHOPON) به BND
$225.8145
1 Shopify(SHOPON) به BSD
$175.05
1 Shopify(SHOPON) به JMD
$28,069.2675
1 Shopify(SHOPON) به KHR
705,845.3625
1 Shopify(SHOPON) به KMF
Fr74,046.15
1 Shopify(SHOPON) به LAK
3,805,434.7065
1 Shopify(SHOPON) به LKR
රු53,253.711
1 Shopify(SHOPON) به MDL
L2,965.347
1 Shopify(SHOPON) به MGA
Ar784,976.715
1 Shopify(SHOPON) به MOP
P1,400.4
1 Shopify(SHOPON) به MVR
2,678.265
1 Shopify(SHOPON) به MWK
MK303,906.0555
1 Shopify(SHOPON) به MZN
MT11,187.4455
1 Shopify(SHOPON) به NPR
रु24,713.559
1 Shopify(SHOPON) به PYG
1,241,454.6
1 Shopify(SHOPON) به RWF
Fr253,997.55
1 Shopify(SHOPON) به SBD
$1,440.6615
1 Shopify(SHOPON) به SCR
2,392.9335
1 Shopify(SHOPON) به SRD
$6,982.7445
1 Shopify(SHOPON) به SVC
$1,531.6875
1 Shopify(SHOPON) به SZL
L3,014.361
1 Shopify(SHOPON) به TMT
m614.4255
1 Shopify(SHOPON) به TND
د.ت510.7959
1 Shopify(SHOPON) به TTD
$1,188.5895
1 Shopify(SHOPON) به UGX
Sh609,874.2
1 Shopify(SHOPON) به XAF
Fr98,378.1
1 Shopify(SHOPON) به XCD
$472.635
1 Shopify(SHOPON) به XOF
Fr98,378.1
1 Shopify(SHOPON) به XPF
Fr17,855.1
1 Shopify(SHOPON) به BWP
P2,336.9175
1 Shopify(SHOPON) به BZD
$351.8505
1 Shopify(SHOPON) به CVE
$16,613.9955
1 Shopify(SHOPON) به DJF
Fr30,983.85
1 Shopify(SHOPON) به DOP
$11,211.9525
1 Shopify(SHOPON) به DZD
د.ج22,760.001
1 Shopify(SHOPON) به FJD
$395.613
1 Shopify(SHOPON) به GNF
Fr1,522,059.75
1 Shopify(SHOPON) به GTQ
Q1,340.883
1 Shopify(SHOPON) به GYD
$36,651.969
1 Shopify(SHOPON) به ISK
kr21,356.1

برای درک عمیق‌ تر Shopify، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Shopify
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Shopify

امروز Shopify (SHOPON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SHOPON به واحد USD برابر است با 175.05 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SHOPON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SHOPON نسبت به USD برابر است با $ 175.05. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Shopify چقدر است؟
ارزش بازار SHOPON برابر است با $ 618.73K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SHOPON چقدر است؟
عرضه در گردش SHOPON برابر است با 3.53K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SHOPON چقدر بوده است؟
SHOPON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 180.4000668050079 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SHOPON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SHOPON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 138.6031384583193 USD رسید.
حجم معاملات SHOPON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SHOPON برابر است با $ 56.83K USD.
آیا SHOPON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SHOPON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SHOPON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:17:46 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Shopify (SHOPON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

