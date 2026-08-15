قیمت امروز Medieval Empires

قیمت لحظه‌ ای Medieval Empires (MEE) در حال حاضر برابر با $ 0.0001913 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.82% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEE به USD برابر با $ 0.0001913 برای هر MEE می‌ باشد.

توکن Medieval Empires در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2881 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 107.02K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 559.41M MEE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEE در بازه‌ ای بین $ 0.0001903 (حداقل) و $ 0.0001955 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03192242320977911 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00015934095479068 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEE طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.43K رسیده است.

اطلاعات بازار Medieval Empires (MEE)

رتبه No.2881 ارزش بازار $ 107.02K$ 107.02K $ 107.02K حجم (24 ساعته) $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 540.36K$ 540.36K $ 540.36K سرمایه در گردش 559.41M 559.41M 559.41M عرضه کل 2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758 بلاک چین عمومی MATIC

ارزش بازار فعلی Medieval Empires برابر است با $ 107.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.43K. عرضه در گردش MEE برابر است با 559.41M، و عرضه کل آن 2824686939.97575758 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 540.36K است.