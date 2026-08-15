قیمت امروز BAT

قیمت لحظه‌ ای BAT (BAT) در حال حاضر برابر با $ 0,05809 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3,72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BAT به USD برابر با $ 0,05809 برای هر BAT می‌ باشد.

توکن BAT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #152 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 86.89M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.50B BAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BAT در بازه‌ ای بین $ 0,05526 (حداقل) و $ 0,05811 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,92093964141134505 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,06620930135250092 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0,22% و در هفت روز اخیر به میزان -13,91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.97K رسیده است.

اطلاعات بازار BAT (BAT)

رتبه No.152 ارزش بازار $ 86.89M$ 86.89M $ 86.89M حجم (24 ساعته) $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 87,14M$ 87,14M $ 87,14M سرمایه در گردش 1.50B 1.50B 1.50B حداکثر عرضه 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 عرضه کل 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 نرخ گردش 99,71% سهم بازار 0,01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی BAT برابر است با $ 86.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.97K. عرضه در گردش BAT برابر است با 1.50B، و عرضه کل آن 1500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87,14M است.