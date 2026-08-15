قیمت امروز Atlético de Madrid

قیمت لحظه‌ ای Atlético de Madrid (ATM) در حال حاضر برابر با $ 1.5108 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ATM به USD برابر با $ 1.5108 برای هر ATM می‌ باشد.

توکن Atlético de Madrid در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1004 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12.78M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.46M ATM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ATM در بازه‌ ای بین $ 1.4887 (حداقل) و $ 1.6718 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 61.11632681 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.7532766491077049 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ATM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.39% و در هفت روز اخیر به میزان -5.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 62.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Atlético de Madrid (ATM)

رتبه No.1004 ارزش بازار $ 12.78M$ 12.78M $ 12.78M حجم (24 ساعته) $ 62.60K$ 62.60K $ 62.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.11M$ 15.11M $ 15.11M سرمایه در گردش 8.46M 8.46M 8.46M حداکثر عرضه 10,000,000 10,000,000 10,000,000 عرضه کل 10,000,000 10,000,000 10,000,000 نرخ گردش 84.61% بلاک چین عمومی CHZ

ارزش بازار فعلی Atlético de Madrid برابر است با $ 12.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.60K. عرضه در گردش ATM برابر است با 8.46M، و عرضه کل آن 10000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.11M است.