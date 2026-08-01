قیمت امروز Symbol

قیمت لحظه‌ ای Symbol (XYM) در حال حاضر برابر با $ 0.002625 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XYM به USD برابر با $ 0.002625 برای هر XYM می‌ باشد.

توکن Symbol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #704 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17.12M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.52B XYM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XYM در بازه‌ ای بین $ 0.002571 (حداقل) و $ 0.002668 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.77148755 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00230660590984701 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XYM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.38% و در هفت روز اخیر به میزان -1.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Symbol (XYM)

رتبه No.704 ارزش بازار $ 17.12M$ 17.12M $ 17.12M حجم (24 ساعته) $ 56.27K$ 56.27K $ 56.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.62M$ 23.62M $ 23.62M سرمایه در گردش 6.52B 6.52B 6.52B حداکثر عرضه 8,999,999,999 8,999,999,999 8,999,999,999 عرضه کل 8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482 نرخ گردش 72.46% بلاک چین عمومی XYM

ارزش بازار فعلی Symbol برابر است با $ 17.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.27K. عرضه در گردش XYM برابر است با 6.52B، و عرضه کل آن 8538643277.649482 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.62M است.