قیمت امروز Aether Network

قیمت لحظه‌ ای Aether Network (AET) در حال حاضر برابر با $ 0.003488 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AET به USD برابر با $ 0.003488 برای هر AET می‌ باشد.

توکن Aether Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- AET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AET در بازه‌ ای بین $ 0.003 (حداقل) و $ 0.0068 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AET طی یک ساعت گذشته به میزان -3.12% و در هفت روز اخیر به میزان -90.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 244.16K رسیده است.

اطلاعات بازار Aether Network (AET)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 244.16K$ 244.16K $ 244.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Aether Network برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 244.16K. عرضه در گردش AET برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.49M است.