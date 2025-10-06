قیمت لحظه‌ ای AMD امروز برابر است با 259.04 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AMDON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AMDON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AMD امروز برابر است با 259.04 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AMDON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AMDON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره AMDON

اطلاعات قیمت AMDON

وب‌سایت رسمی AMDON

توکنومیکس AMDON

پیش‌بینی قیمت AMDON

تاریخچه AMDON

راهنمای خرید AMDON

مبدل AMDON به ارز فیات

اسپات AMDON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو AMD

AMD قیمت لحظه ای(AMDON)

قیمت لحظه‌ ای 1 AMDON به USD:

$259.04
$259.04$259.04
+1.63%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای AMD (AMDON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:28:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AMD (AMDON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 250.09
$ 250.09$ 250.09
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 262.69
$ 262.69$ 262.69
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 250.09
$ 250.09$ 250.09

$ 262.69
$ 262.69$ 262.69

$ 263.1092489518323
$ 263.1092489518323$ 263.1092489518323

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

+0.18%

+1.63%

+7.06%

+7.06%

قیمت لحظه‌ ای AMD (AMDON) برابر است با $ 259.04. در 24 ساعت گذشته، AMDON در بازه قیمتی حداقل $ 250.09 تا حداکثر $ 262.69 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AMDON برابر با $ 263.1092489518323 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 149.93556428664579 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AMDON در یک ساعت گذشته +0.18%، در 24 ساعت گذشته +1.63% و در 7 روز گذشته +7.06% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AMD (AMDON)

No.1825

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

$ 63.89K
$ 63.89K$ 63.89K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

8.24K
8.24K 8.24K

8,242.82921204
8,242.82921204 8,242.82921204

ETH

ارزش بازار فعلی AMD برابر است با $ 2.14M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.89K. عرضه در گردش AMDON برابر است با 8.24K، و عرضه کل آن 8242.82921204 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.14M است.

تاریخچه قیمت AMD (AMDON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت AMD برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +4.1546+1.63%
30 روز$ +100.81+63.71%
60 روز$ +159.04+159.04%
90 روز$ +159.04+159.04%
تغییر قیمت امروز AMD

امروز، AMDON تغییر $ +4.1546 (+1.63%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه AMD

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +100.81 (+63.71%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه AMD

با گسترش بازه به 60 روز، AMDON تغییر $ +159.04 (+159.04%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه AMD

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +159.04 (+159.04%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت AMD (AMDON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت AMD را ببینید.

AMDAMDON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون AMD در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های AMD خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AMDON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره AMD را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید AMD شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت AMD (USD)

ارزش AMD (AMDON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AMD (AMDON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AMD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AMD را بررسی کنید!

توکنومیکس AMD (AMDON)

درک، توکنومیکس AMD (AMDON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AMDON بیشتر بدانید!

نحوه خریدAMD (AMDON)

آیا به دنبال نحوه خرید AMD هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی AMD را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AMDON به ارزهای محلی

1 AMD(AMDON) به VND
6,816,637.6
1 AMD(AMDON) به AUD
A$393.7408
1 AMD(AMDON) به GBP
191.6896
1 AMD(AMDON) به EUR
220.184
1 AMD(AMDON) به USD
$259.04
1 AMD(AMDON) به MYR
RM1,087.968
1 AMD(AMDON) به TRY
10,869.3184
1 AMD(AMDON) به JPY
¥39,374.08
1 AMD(AMDON) به ARS
ARS$371,116.2464
1 AMD(AMDON) به RUB
20,523.7392
1 AMD(AMDON) به INR
22,852.5088
1 AMD(AMDON) به IDR
Rp4,317,331.6064
1 AMD(AMDON) به PHP
15,311.8544
1 AMD(AMDON) به EGP
￡E.12,288.8576
1 AMD(AMDON) به BRL
R$1,391.0448
1 AMD(AMDON) به CAD
C$360.0656
1 AMD(AMDON) به BDT
31,701.3152
1 AMD(AMDON) به NGN
377,607.7888
1 AMD(AMDON) به COP
$996,306.696
1 AMD(AMDON) به ZAR
R.4,458.0784
1 AMD(AMDON) به UAH
10,910.7648
1 AMD(AMDON) به TZS
T.Sh.639,603.4352
1 AMD(AMDON) به VES
Bs55,175.52
1 AMD(AMDON) به CLP
$243,497.6
1 AMD(AMDON) به PKR
Rs73,132.1728
1 AMD(AMDON) به KZT
139,342.7968
1 AMD(AMDON) به THB
฿8,444.704
1 AMD(AMDON) به TWD
NT$7,934.3952
1 AMD(AMDON) به AED
د.إ950.6768
1 AMD(AMDON) به CHF
Fr204.6416
1 AMD(AMDON) به HKD
HK$2,010.1504
1 AMD(AMDON) به AMD
֏99,551.6624
1 AMD(AMDON) به MAD
.د.م2,388.3488
1 AMD(AMDON) به MXN
$4,763.7456
1 AMD(AMDON) به SAR
ريال971.4
1 AMD(AMDON) به ETB
Br39,234.1984
1 AMD(AMDON) به KES
KSh33,488.6912
1 AMD(AMDON) به JOD
د.أ183.65936
1 AMD(AMDON) به PLN
940.3152
1 AMD(AMDON) به RON
лв1,129.4144
1 AMD(AMDON) به SEK
kr2,424.6144
1 AMD(AMDON) به BGN
лв432.5968
1 AMD(AMDON) به HUF
Ft86,374.2976
1 AMD(AMDON) به CZK
5,400.984
1 AMD(AMDON) به KWD
د.ك79.26624
1 AMD(AMDON) به ILS
841.88
1 AMD(AMDON) به BOB
Bs1,792.5568
1 AMD(AMDON) به AZN
440.368
1 AMD(AMDON) به TJS
SM2,396.12
1 AMD(AMDON) به GEL
704.5888
1 AMD(AMDON) به AOA
Kz236,998.2864
1 AMD(AMDON) به BHD
.د.ب97.39904
1 AMD(AMDON) به BMD
$259.04
1 AMD(AMDON) به DKK
kr1,657.856
1 AMD(AMDON) به HNL
L6,825.704
1 AMD(AMDON) به MUR
11,781.1392
1 AMD(AMDON) به NAD
$4,460.6688
1 AMD(AMDON) به NOK
kr2,582.6288
1 AMD(AMDON) به NZD
$448.1392
1 AMD(AMDON) به PAB
B/.259.04
1 AMD(AMDON) به PGK
K1,087.968
1 AMD(AMDON) به QAR
ر.ق942.9056
1 AMD(AMDON) به RSD
дин.26,043.8816
1 AMD(AMDON) به UZS
soʻm3,159,023.8848
1 AMD(AMDON) به ALL
L21,539.176
1 AMD(AMDON) به ANG
ƒ463.6816
1 AMD(AMDON) به AWG
ƒ466.272
1 AMD(AMDON) به BBD
$518.08
1 AMD(AMDON) به BAM
KM435.1872
1 AMD(AMDON) به BIF
Fr770,903.04
1 AMD(AMDON) به BND
$334.1616
1 AMD(AMDON) به BSD
$259.04
1 AMD(AMDON) به JMD
$41,537.064
1 AMD(AMDON) به KHR
1,044,514.04
1 AMD(AMDON) به KMF
Fr109,573.92
1 AMD(AMDON) به LAK
5,631,304.2352
1 AMD(AMDON) به LKR
රු78,805.1488
1 AMD(AMDON) به MDL
L4,388.1376
1 AMD(AMDON) به MGA
Ar1,161,613.072
1 AMD(AMDON) به MOP
P2,072.32
1 AMD(AMDON) به MVR
3,963.312
1 AMD(AMDON) به MWK
MK449,721.9344
1 AMD(AMDON) به MZN
MT16,555.2464
1 AMD(AMDON) به NPR
रु36,571.2672
1 AMD(AMDON) به PYG
1,837,111.68
1 AMD(AMDON) به RWF
Fr375,867.04
1 AMD(AMDON) به SBD
$2,131.8992
1 AMD(AMDON) به SCR
3,541.0768
1 AMD(AMDON) به SRD
$10,333.1056
1 AMD(AMDON) به SVC
$2,266.6
1 AMD(AMDON) به SZL
L4,460.6688
1 AMD(AMDON) به TMT
m909.2304
1 AMD(AMDON) به TND
د.ت755.87872
1 AMD(AMDON) به TTD
$1,758.8816
1 AMD(AMDON) به UGX
Sh902,495.36
1 AMD(AMDON) به XAF
Fr145,580.48
1 AMD(AMDON) به XCD
$699.408
1 AMD(AMDON) به XOF
Fr145,580.48
1 AMD(AMDON) به XPF
Fr26,422.08
1 AMD(AMDON) به BWP
P3,458.184
1 AMD(AMDON) به BZD
$520.6704
1 AMD(AMDON) به CVE
$24,585.4864
1 AMD(AMDON) به DJF
Fr45,850.08
1 AMD(AMDON) به DOP
$16,591.512
1 AMD(AMDON) به DZD
د.ج33,680.3808
1 AMD(AMDON) به FJD
$585.4304
1 AMD(AMDON) به GNF
Fr2,252,352.8
1 AMD(AMDON) به GTQ
Q1,984.2464
1 AMD(AMDON) به GYD
$54,237.7952
1 AMD(AMDON) به ISK
kr31,602.88

منابع AMD

برای درک عمیق‌ تر AMD، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی AMD
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره AMD

امروز AMD (AMDON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AMDON به واحد USD برابر است با 259.04 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AMDON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AMDON نسبت به USD برابر است با $ 259.04. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AMD چقدر است؟
ارزش بازار AMDON برابر است با $ 2.14M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AMDON چقدر است؟
عرضه در گردش AMDON برابر است با 8.24K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AMDON چقدر بوده است؟
AMDON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 263.1092489518323 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AMDON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AMDON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 149.93556428664579 USD رسید.
حجم معاملات AMDON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AMDON برابر است با $ 63.89K USD.
آیا AMDON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AMDON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AMDON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:28:30 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AMD (AMDON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب AMDON به USD

مقدار

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 259.04 USD

معامله AMDON

/USDTAMDON
$259.04
$259.04$259.04
+1.72%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,038.57
$114,038.57$114,038.57

-0.80%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,117.16
$4,117.16$4,117.16

-1.33%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05207
$0.05207$0.05207

-6.53%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.67
$200.67$200.67

+0.27%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1938
$4.1938$4.1938

-19.13%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,117.16
$4,117.16$4,117.16

-1.33%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,038.57
$114,038.57$114,038.57

-0.80%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.67
$200.67$200.67

+0.27%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6269
$2.6269$2.6269

-1.29%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.35
$1,136.35$1,136.35

-0.63%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001207
$0.001207$0.001207

+101.16%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01760
$0.01760$0.01760

+76.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1571
$0.1571$0.1571

+214.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000306
$0.0000000000306$0.0000000000306

+200.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04459
$0.04459$0.04459

+122.95%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01760
$0.01760$0.01760

+76.00%