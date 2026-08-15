قیمت امروز Edel

قیمت لحظه‌ ای Edel (EDEL) در حال حاضر برابر با $ 0.00753 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EDEL به USD برابر با $ 0.00753 برای هر EDEL می‌ باشد.

توکن Edel در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- EDEL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EDEL در بازه‌ ای بین $ 0.00734 (حداقل) و $ 0.00924 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EDEL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.40% و در هفت روز اخیر به میزان +33.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 96.63K رسیده است.

اطلاعات بازار Edel (EDEL)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 96.63K$ 96.63K $ 96.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Edel برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 96.63K. عرضه در گردش EDEL برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.