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برترین توکن‌ های اثبات کار (PoW) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اثبات کار (PoW) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,163.06
-0.03%
+0.28%
-2.67%
$ 1.27T
$ 2.96K
2
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06995
-0.13%
-0.19%
+0.68%
$ 11.91B
$ 28.69M
3
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.6
-0.07%
-0.41%
-4.28%
$ 8.18B
$ 1.31K
4
Monero
Monero
XMR
$ 409.39
+0.10%
+2.49%
+3.83%
$ 7.68B
$ 4.36K
5
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 203.8
-0.20%
-0.44%
-5.26%
$ 4.08B
$ 21.17K
6
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.22
+0.14%
+0.91%
-2.99%
$ 3.41B
$ 42.03K
7
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.26
0.00%
+1.29%
-2.49%
$ 985.07M
$ 5.56K
8
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025918
+0.22%
+1.98%
-0.94%
$ 712.72M
$ 18.01M
9
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07994
+0.11%
-3.42%
-12.59%
$ 617.98M
$ 19.83M
10
DASH
DASH
DASH
$ 29.94
-0.13%
-0.47%
-3.57%
$ 381.18M
$ 5.49K
11
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 15.63
-0.19%
+3.24%
+7.36%
$ 312.86M
$ 6.10K
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04258
-0.09%
-0.09%
+3.00%
$ 222.38M
$ 1.40M
13
Decred
Decred
DCR
$ 12.071
-0.26%
-0.07%
-6.37%
$ 210.83M
$ 5.35K
14
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.543
+0.19%
-1.57%
-0.08%
$ 131.07M
$ 69.68K
15
XEC
XEC
XEC
$ 0.000006512
-0.29%
+0.48%
-4.05%
$ 130.61M
$ 11.58B
16
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.00395425
-0.77%
-0.03%
+5.00%
$ 72.86M
$ 2.83M
17
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0877
0.00%
+1.15%
-5.80%
$ 65.76M
$ 1.14K
18
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004459
+0.27%
-0.34%
+0.45%
$ 61.31M
$ 185.34B
19
RavenCoin
RavenCoin
RVN
$ 0.002902
0.00%
+7.86%
-18.42%
$ 47.20M
$ 19.80M
20
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016516
+0.02%
-0.56%
+1.36%
$ 45.76M
$ 3.53M
21
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008348
-0.19%
+0.95%
-2.99%
$ 40.92M
$ 68.15M
22
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2081
+0.53%
-2.66%
-1.65%
$ 40.85M
$ 859.75K
23
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3447
-0.06%
-1.18%
+2.11%
$ 35.86M
$ 165.49K
24
Verge
Verge
XVG
$ 0.002082
-0.14%
-0.48%
-6.38%
$ 34.42M
$ 28.07M
25
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004602
0.00%
-0.86%
-9.19%
$ 25.78M
$ 119.49M
26
ETHW
ETHW
ETHW
$ 0.2359
+0.04%
+0.81%
-4.42%
$ 25.41M
$ 294.76K
27
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.774735
-0.06%
+0.02%
-16.82%
$ 23.47M
$ 384.58K
28
Nock
Nock
NOCK
$ 0.010397
+0.25%
+11.29%
+8.80%
$ 22.86M
$ 8.27M
29
ABEY
ABEY
ABEY
$ 0.01809
-0.22%
0.00%
+14.18%
$ 18.84M
$ 565.68K
30
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2021
+0.55%
-2.61%
-14.63%
$ 16.75M
$ 279.06K
31
Flux
Flux
FLUX
$ 0.0403
-0.71%
+2.10%
-5.86%
$ 16.61M
$ 1.56M
32
Verus
Verus
VRSC
$ 0.20271
0.00%
+0.00%
-16.67%
$ 16.36M
$ 736.04
33
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6238
0.00%
+0.45%
-1.22%
$ 11.66M
$ 96.69K
34
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3354
-0.56%
-9.73%
-38.79%
$ 11.29M
$ 814.25K
35
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011225
-2.85%
-1.84%
-6.04%
$ 8.83M
$ 7.26M
36
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06357
+0.05%
-0.56%
-1.72%
$ 7.48M
$ 180.90K
37
PEP
PEP
PEP
$ 0.0000684
0.00%
+3.32%
+13.06%
$ 7.04M
$ 42.37M
38
Peercoin
Peercoin
PPC
$ 0.2236
0.00%
+1.13%
-2.70%
$ 6.77M
$ 276.47
39
MonaCoin
MonaCoin
MONA
$ 0.06391
-0.01%
+0.02%
-2.68%
$ 6.72M
$ 1.03K
40
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.000473
-0.21%
-0.21%
+3.05%
$ 6.69M
$ 28.80M
41
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.402
+0.07%
+3.85%
+1.98%
$ 4.39M
$ 149.31K
42
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0.233797
0.00%
--
0.00%
$ 4.09M
$ 58.98
43
Counterparty
Counterparty
XCP
$ 1.54
0.00%
--
-0.65%
$ 3.98M
$ 15.07
44
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.02745
-0.76%
+0.07%
-29.58%
$ 3.69M
$ 2.58M
45
Diamond
Diamond
DMD
$ 0.964398
-1.23%
0.00%
-5.82%
$ 3.66M
$ 20.98K
46
ABBC Coin
ABBC Coin
ABBC
$ 0.003852
+3.02%
-3.70%
+22.09%
$ 3.49M
$ 49.08K
47
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005573
0.00%
+1.05%
+5.22%
$ 3.27M
$ 9.80B
48
Vertcoin
Vertcoin
VTC
$ 0.04179194
-0.01%
-0.00%
-3.37%
$ 3.11M
$ 9.25K
49
Komodo
Komodo
KMD
$ 0.01998174
0.00%
0.00%
+254.81%
$ 2.81M
$ 48.67
50
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01230904
0.00%
-0.06%
-14.76%
$ 2.75M
$ 2.12K

سوالات متداول

توکن‌ های اثبات کار (PoW) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اثبات کار (PoW) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 121 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1305.36B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اثبات کار (PoW) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اثبات کار (PoW) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن MEWC با ثبت تغییر قیمتی 27.60% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اثبات کار (PoW) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 121 توکن از دسته اثبات کار (PoW) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اثبات کار (PoW) می‌توان به BTC, DOGE, ZEC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اثبات کار (PoW) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اثبات کار (PoW) در حال حاضر حدود $1305.36B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اثبات کار (PoW)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.