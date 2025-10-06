قیمت لحظه‌ ای Trading Payment امروز برابر است با 0.099 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TPTU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TPTU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Trading Payment امروز برابر است با 0.099 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TPTU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TPTU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TPTU

اطلاعات قیمت TPTU

وب‌سایت رسمی TPTU

توکنومیکس TPTU

پیش‌بینی قیمت TPTU

تاریخچه TPTU

راهنمای خرید TPTU

مبدل TPTU به ارز فیات

اسپات TPTU

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Trading Payment

Trading Payment قیمت لحظه ای(TPTU)

قیمت لحظه‌ ای 1 TPTU به USD:

$0.099
$0.099$0.099
-1.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Trading Payment (TPTU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:20:19 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Trading Payment (TPTU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.097
$ 0.097$ 0.097
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.103
$ 0.103$ 0.103
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.097
$ 0.097$ 0.097

$ 0.103
$ 0.103$ 0.103

--
----

--
----

0.00%

-1.00%

-13.16%

-13.16%

قیمت لحظه‌ ای Trading Payment (TPTU) برابر است با $ 0.099. در 24 ساعت گذشته، TPTU در بازه قیمتی حداقل $ 0.097 تا حداکثر $ 0.103 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TPTU برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TPTU در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -1.00% و در 7 روز گذشته -13.16% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Trading Payment (TPTU)

--
----

$ 2.06K
$ 2.06K$ 2.06K

$ 594.00K
$ 594.00K$ 594.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

ارزش بازار فعلی Trading Payment برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.06K. عرضه در گردش TPTU برابر است با --، و عرضه کل آن 6000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 594.00K است.

تاریخچه قیمت Trading Payment (TPTU) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Trading Payment برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.001-1.00%
30 روز$ -1.095-91.71%
60 روز$ -1.043-91.34%
90 روز$ -0.991-90.92%
تغییر قیمت امروز Trading Payment

امروز، TPTU تغییر $ -0.001 (-1.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Trading Payment

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -1.095 (-91.71%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Trading Payment

با گسترش بازه به 60 روز، TPTU تغییر $ -1.043 (-91.34%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Trading Payment

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.991 (-90.92%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Trading Payment (TPTU) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Trading Payment را ببینید.

Trading PaymentTPTU چیست

توکن معامله و پرداخت (TPT) — TPT توکن معاملاتی و پرداخت شبکه Ultima Chain است. این توکن به شما امکان فعال سازی معاملات خودکار، مشارکت در اکوسیستم محصولات و دریافت توکن های انرژی (Energy Tokens) برای فعالیت در بلاک چین را میدهد. کاربران میتوانند توکن های TPT خود را قفل (Freeze) کنند و در ازای قفل کردن، توکن های UENERGY دریافت کنند. توکنهای UENERGY برای پرداخت کارمزد شبکه بهجای منبع انرژی (ENERGY) در بلاکچین ULTIMA استفاده میشوند.

هم اکنون Trading Payment در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Trading Payment خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TPTU را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Trading Payment را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Trading Payment شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Trading Payment (USD)

ارزش Trading Payment (TPTU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Trading Payment (TPTU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Trading Payment را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Trading Payment را بررسی کنید!

توکنومیکس Trading Payment (TPTU)

درک، توکنومیکس Trading Payment (TPTU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TPTU بیشتر بدانید!

نحوه خریدTrading Payment (TPTU)

آیا به دنبال نحوه خرید Trading Payment هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Trading Payment را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TPTU به ارزهای محلی

1 Trading Payment(TPTU) به VND
2,605.185
1 Trading Payment(TPTU) به AUD
A$0.15048
1 Trading Payment(TPTU) به GBP
0.07326
1 Trading Payment(TPTU) به EUR
0.08415
1 Trading Payment(TPTU) به USD
$0.099
1 Trading Payment(TPTU) به MYR
RM0.4158
1 Trading Payment(TPTU) به TRY
4.15404
1 Trading Payment(TPTU) به JPY
¥15.048
1 Trading Payment(TPTU) به ARS
ARS$141.83334
1 Trading Payment(TPTU) به RUB
7.84377
1 Trading Payment(TPTU) به INR
8.73378
1 Trading Payment(TPTU) به IDR
Rp1,649.99934
1 Trading Payment(TPTU) به PHP
5.85189
1 Trading Payment(TPTU) به EGP
￡E.4.69656
1 Trading Payment(TPTU) به BRL
R$0.53163
1 Trading Payment(TPTU) به CAD
C$0.13761
1 Trading Payment(TPTU) به BDT
12.11562
1 Trading Payment(TPTU) به NGN
144.31428
1 Trading Payment(TPTU) به COP
$380.76885
1 Trading Payment(TPTU) به ZAR
R.1.70379
1 Trading Payment(TPTU) به UAH
4.16988
1 Trading Payment(TPTU) به TZS
T.Sh.244.44387
1 Trading Payment(TPTU) به VES
Bs21.087
1 Trading Payment(TPTU) به CLP
$93.06
1 Trading Payment(TPTU) به PKR
Rs27.94968
1 Trading Payment(TPTU) به KZT
53.25408
1 Trading Payment(TPTU) به THB
฿3.2274
1 Trading Payment(TPTU) به TWD
NT$3.03237
1 Trading Payment(TPTU) به AED
د.إ0.36333
1 Trading Payment(TPTU) به CHF
Fr0.07821
1 Trading Payment(TPTU) به HKD
HK$0.76824
1 Trading Payment(TPTU) به AMD
֏38.04669
1 Trading Payment(TPTU) به MAD
.د.م0.91278
1 Trading Payment(TPTU) به MXN
$1.82061
1 Trading Payment(TPTU) به SAR
ريال0.37125
1 Trading Payment(TPTU) به ETB
Br14.99454
1 Trading Payment(TPTU) به KES
KSh12.79872
1 Trading Payment(TPTU) به JOD
د.أ0.070191
1 Trading Payment(TPTU) به PLN
0.35937
1 Trading Payment(TPTU) به RON
лв0.43164
1 Trading Payment(TPTU) به SEK
kr0.92664
1 Trading Payment(TPTU) به BGN
лв0.16533
1 Trading Payment(TPTU) به HUF
Ft33.01056
1 Trading Payment(TPTU) به CZK
2.06415
1 Trading Payment(TPTU) به KWD
د.ك0.030294
1 Trading Payment(TPTU) به ILS
0.32175
1 Trading Payment(TPTU) به BOB
Bs0.68508
1 Trading Payment(TPTU) به AZN
0.1683
1 Trading Payment(TPTU) به TJS
SM0.91575
1 Trading Payment(TPTU) به GEL
0.26928
1 Trading Payment(TPTU) به AOA
Kz90.57609
1 Trading Payment(TPTU) به BHD
.د.ب0.037224
1 Trading Payment(TPTU) به BMD
$0.099
1 Trading Payment(TPTU) به DKK
kr0.6336
1 Trading Payment(TPTU) به HNL
L2.60865
1 Trading Payment(TPTU) به MUR
4.50252
1 Trading Payment(TPTU) به NAD
$1.70478
1 Trading Payment(TPTU) به NOK
kr0.98703
1 Trading Payment(TPTU) به NZD
$0.17127
1 Trading Payment(TPTU) به PAB
B/.0.099
1 Trading Payment(TPTU) به PGK
K0.4158
1 Trading Payment(TPTU) به QAR
ر.ق0.36036
1 Trading Payment(TPTU) به RSD
дин.9.95346
1 Trading Payment(TPTU) به UZS
soʻm1,207.31688
1 Trading Payment(TPTU) به ALL
L8.23185
1 Trading Payment(TPTU) به ANG
ƒ0.17721
1 Trading Payment(TPTU) به AWG
ƒ0.1782
1 Trading Payment(TPTU) به BBD
$0.198
1 Trading Payment(TPTU) به BAM
KM0.16632
1 Trading Payment(TPTU) به BIF
Fr294.624
1 Trading Payment(TPTU) به BND
$0.12771
1 Trading Payment(TPTU) به BSD
$0.099
1 Trading Payment(TPTU) به JMD
$15.87465
1 Trading Payment(TPTU) به KHR
399.19275
1 Trading Payment(TPTU) به KMF
Fr41.877
1 Trading Payment(TPTU) به LAK
2,152.17387
1 Trading Payment(TPTU) به LKR
රු30.11778
1 Trading Payment(TPTU) به MDL
L1.67706
1 Trading Payment(TPTU) به MGA
Ar443.9457
1 Trading Payment(TPTU) به MOP
P0.792
1 Trading Payment(TPTU) به MVR
1.5147
1 Trading Payment(TPTU) به MWK
MK171.87489
1 Trading Payment(TPTU) به MZN
MT6.32709
1 Trading Payment(TPTU) به NPR
रु13.97682
1 Trading Payment(TPTU) به PYG
702.108
1 Trading Payment(TPTU) به RWF
Fr143.649
1 Trading Payment(TPTU) به SBD
$0.81477
1 Trading Payment(TPTU) به SCR
1.35333
1 Trading Payment(TPTU) به SRD
$3.94911
1 Trading Payment(TPTU) به SVC
$0.86625
1 Trading Payment(TPTU) به SZL
L1.70478
1 Trading Payment(TPTU) به TMT
m0.34749
1 Trading Payment(TPTU) به TND
د.ت0.288882
1 Trading Payment(TPTU) به TTD
$0.67221
1 Trading Payment(TPTU) به UGX
Sh344.916
1 Trading Payment(TPTU) به XAF
Fr55.638
1 Trading Payment(TPTU) به XCD
$0.2673
1 Trading Payment(TPTU) به XOF
Fr55.638
1 Trading Payment(TPTU) به XPF
Fr10.098
1 Trading Payment(TPTU) به BWP
P1.32165
1 Trading Payment(TPTU) به BZD
$0.19899
1 Trading Payment(TPTU) به CVE
$9.39609
1 Trading Payment(TPTU) به DJF
Fr17.523
1 Trading Payment(TPTU) به DOP
$6.34095
1 Trading Payment(TPTU) به DZD
د.ج12.87198
1 Trading Payment(TPTU) به FJD
$0.22374
1 Trading Payment(TPTU) به GNF
Fr860.805
1 Trading Payment(TPTU) به GTQ
Q0.75834
1 Trading Payment(TPTU) به GYD
$20.72862
1 Trading Payment(TPTU) به ISK
kr12.078

منابع Trading Payment

برای درک عمیق‌ تر Trading Payment، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Trading Payment
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Trading Payment

امروز Trading Payment (TPTU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TPTU به واحد USD برابر است با 0.099 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TPTU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TPTU نسبت به USD برابر است با $ 0.099. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Trading Payment چقدر است؟
ارزش بازار TPTU برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TPTU چقدر است؟
عرضه در گردش TPTU برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TPTU چقدر بوده است؟
TPTU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TPTU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TPTU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TPTU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TPTU برابر است با $ 2.06K USD.
آیا TPTU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TPTU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TPTU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:20:19 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Trading Payment (TPTU)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب TPTU به USD

مقدار

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.099 USD

معامله TPTU

/USDTTPTU
$0.099
$0.099$0.099
-1.00%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,169.04
$114,169.04$114,169.04

-0.69%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,127.29
$4,127.29$4,127.29

-1.09%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05495
$0.05495$0.05495

-1.36%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.99
$200.99$200.99

+0.43%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1245
$4.1245$4.1245

-20.47%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,127.29
$4,127.29$4,127.29

-1.09%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,169.04
$114,169.04$114,169.04

-0.69%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.99
$200.99$200.99

+0.43%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6340
$2.6340$2.6340

-1.02%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,140.01
$1,140.01$1,140.01

-0.31%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001203
$0.001203$0.001203

+100.50%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01759
$0.01759$0.01759

+75.90%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001764
$0.0000000000000001764$0.0000000000000001764

+1,518.34%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1608
$0.1608$0.1608

+221.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000292
$0.0000000000292$0.0000000000292

+186.27%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04293
$0.04293$0.04293

+114.65%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01759
$0.01759$0.01759

+75.90%