MultiBank GroupMBG چیست

MultiBank Group که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس شد، اکنون یکی از بزرگ‌ ترین و تحت‌ نظارت‌ ترین نهادهای آنلاین معاملات مشتقات مالی در جهان به شمار می‌ رود. این گروه که دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد، با داشتن بیش از 25 دفتر در سراسر جهان، به بیش از 2 میلیون مشتری در بیش از 100 کشور خدمات ارائه می‌ دهد. با تکیه بر رعایت دقیق مقررات، فناوری پیشرفته، و تمرکز بر یکپارچگی مالی، MultiBank Group تجربه‌ ای ایمن و روان از معاملات را در سطح جهانی ارائه می‌ دهد. امروزه این گروه با رهبری یکی از بلندپروازانه‌ ترین پروژه‌ های توکنیزه‌ سازی دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) در صنعت، در حال پیشروی به‌سوی آینده‌ ی امور مالی است — پروژه‌ ای که حول محور اولین توکن کاربردی آن، یعنی $MBG، متمرکز شده است.

هم اکنون MultiBank Group در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های MultiBank Group خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ MBG را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره MultiBank Group را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید MultiBank Group شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت MultiBank Group (USD)

ارزش MultiBank Group (MBG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MultiBank Group (MBG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MultiBank Group را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MultiBank Group را بررسی کنید!

توکنومیکس MultiBank Group (MBG)

درک، توکنومیکس MultiBank Group (MBG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MBG بیشتر بدانید!

نحوه خریدMultiBank Group (MBG)

آیا به دنبال نحوه خرید MultiBank Group هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی MultiBank Group را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MBG به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع MultiBank Group

برای درک عمیق‌ تر MultiBank Group، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره MultiBank Group امروز MultiBank Group (MBG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MBG به واحد USD برابر است با 0.5936 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MBG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.5936 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MBG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MultiBank Group چقدر است؟ ارزش بازار MBG برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MBG چقدر است؟ عرضه در گردش MBG برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MBG چقدر بوده است؟ MBG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.6915943417368275 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MBG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MBG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.36701751283509526 USD رسید. حجم معاملات MBG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MBG برابر است با $ 3.08M USD . آیا MBG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MBG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MBG مراجعه کنید.

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

