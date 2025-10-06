قیمت لحظه‌ ای MultiBank Group امروز برابر است با 0.5936 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MBG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MBG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MultiBank Group امروز برابر است با 0.5936 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MBG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MBG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو MultiBank Group

MultiBank Group قیمت لحظه ای(MBG)

قیمت لحظه‌ ای 1 MBG به USD:

$0.594
-4.77%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای MultiBank Group (MBG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:09:40 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MultiBank Group (MBG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.5728
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.7019
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.5728
$ 0.7019
$ 1.6915943417368275
$ 0.36701751283509526
+1.60%

-4.77%

-44.73%

-44.73%

قیمت لحظه‌ ای MultiBank Group (MBG) برابر است با $ 0.5936. در 24 ساعت گذشته، MBG در بازه قیمتی حداقل $ 0.5728 تا حداکثر $ 0.7019 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MBG برابر با $ 1.6915943417368275 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.36701751283509526 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MBG در یک ساعت گذشته +1.60%، در 24 ساعت گذشته -4.77% و در 7 روز گذشته -44.73% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MultiBank Group (MBG)

No.3253

--
$ 3.08M
$ 593.60M
--
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH

ارزش بازار فعلی MultiBank Group برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.08M. عرضه در گردش MBG برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 593.60M است.

تاریخچه قیمت MultiBank Group (MBG) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت MultiBank Group برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.029753-4.77%
30 روز$ -0.5128-46.35%
60 روز$ -1.1947-66.81%
90 روز$ -0.9167-60.70%
تغییر قیمت امروز MultiBank Group

امروز، MBG تغییر $ -0.029753 (-4.77%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه MultiBank Group

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.5128 (-46.35%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه MultiBank Group

با گسترش بازه به 60 روز، MBG تغییر $ -1.1947 (-66.81%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه MultiBank Group

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.9167 (-60.70%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت MultiBank Group (MBG) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت MultiBank Group را ببینید.

MultiBank GroupMBG چیست

MultiBank Group که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس شد، اکنون یکی از بزرگ‌ ترین و تحت‌ نظارت‌ ترین نهادهای آنلاین معاملات مشتقات مالی در جهان به شمار می‌ رود. این گروه که دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد، با داشتن بیش از 25 دفتر در سراسر جهان، به بیش از 2 میلیون مشتری در بیش از 100 کشور خدمات ارائه می‌ دهد. با تکیه بر رعایت دقیق مقررات، فناوری پیشرفته، و تمرکز بر یکپارچگی مالی، MultiBank Group تجربه‌ ای ایمن و روان از معاملات را در سطح جهانی ارائه می‌ دهد. امروزه این گروه با رهبری یکی از بلندپروازانه‌ ترین پروژه‌ های توکنیزه‌ سازی دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) در صنعت، در حال پیشروی به‌سوی آینده‌ ی امور مالی است — پروژه‌ ای که حول محور اولین توکن کاربردی آن، یعنی $MBG، متمرکز شده است.

هم اکنون MultiBank Group در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های MultiBank Group خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MBG را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره MultiBank Group را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید MultiBank Group شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت MultiBank Group (USD)

ارزش MultiBank Group (MBG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MultiBank Group (MBG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MultiBank Group را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MultiBank Group را بررسی کنید!

توکنومیکس MultiBank Group (MBG)

درک، توکنومیکس MultiBank Group (MBG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MBG بیشتر بدانید!

نحوه خریدMultiBank Group (MBG)

آیا به دنبال نحوه خرید MultiBank Group هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی MultiBank Group را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MBG به ارزهای محلی

1 MultiBank Group(MBG) به VND
1 MultiBank Group(MBG) به AUD
1 MultiBank Group(MBG) به GBP
1 MultiBank Group(MBG) به EUR
1 MultiBank Group(MBG) به USD
1 MultiBank Group(MBG) به MYR
1 MultiBank Group(MBG) به TRY
1 MultiBank Group(MBG) به JPY
1 MultiBank Group(MBG) به ARS
1 MultiBank Group(MBG) به RUB
1 MultiBank Group(MBG) به INR
1 MultiBank Group(MBG) به IDR
1 MultiBank Group(MBG) به PHP
1 MultiBank Group(MBG) به EGP
1 MultiBank Group(MBG) به BRL
1 MultiBank Group(MBG) به CAD
1 MultiBank Group(MBG) به BDT
1 MultiBank Group(MBG) به NGN
1 MultiBank Group(MBG) به COP
1 MultiBank Group(MBG) به ZAR
1 MultiBank Group(MBG) به UAH
1 MultiBank Group(MBG) به TZS
1 MultiBank Group(MBG) به VES
1 MultiBank Group(MBG) به CLP
1 MultiBank Group(MBG) به PKR
1 MultiBank Group(MBG) به KZT
1 MultiBank Group(MBG) به THB
1 MultiBank Group(MBG) به TWD
1 MultiBank Group(MBG) به AED
1 MultiBank Group(MBG) به CHF
1 MultiBank Group(MBG) به HKD
1 MultiBank Group(MBG) به AMD
1 MultiBank Group(MBG) به MAD
1 MultiBank Group(MBG) به MXN
1 MultiBank Group(MBG) به SAR
1 MultiBank Group(MBG) به ETB
1 MultiBank Group(MBG) به KES
1 MultiBank Group(MBG) به JOD
1 MultiBank Group(MBG) به PLN
1 MultiBank Group(MBG) به RON
1 MultiBank Group(MBG) به SEK
1 MultiBank Group(MBG) به BGN
1 MultiBank Group(MBG) به HUF
1 MultiBank Group(MBG) به CZK
1 MultiBank Group(MBG) به KWD
1 MultiBank Group(MBG) به ILS
1 MultiBank Group(MBG) به BOB
1 MultiBank Group(MBG) به AZN
1 MultiBank Group(MBG) به TJS
1 MultiBank Group(MBG) به GEL
1 MultiBank Group(MBG) به AOA
1 MultiBank Group(MBG) به BHD
1 MultiBank Group(MBG) به BMD
1 MultiBank Group(MBG) به DKK
1 MultiBank Group(MBG) به HNL
1 MultiBank Group(MBG) به MUR
1 MultiBank Group(MBG) به NAD
1 MultiBank Group(MBG) به NOK
1 MultiBank Group(MBG) به NZD
1 MultiBank Group(MBG) به PAB
1 MultiBank Group(MBG) به PGK
1 MultiBank Group(MBG) به QAR
1 MultiBank Group(MBG) به RSD
1 MultiBank Group(MBG) به UZS
1 MultiBank Group(MBG) به ALL
1 MultiBank Group(MBG) به ANG
1 MultiBank Group(MBG) به AWG
1 MultiBank Group(MBG) به BBD
1 MultiBank Group(MBG) به BAM
1 MultiBank Group(MBG) به BIF
1 MultiBank Group(MBG) به BND
1 MultiBank Group(MBG) به BSD
1 MultiBank Group(MBG) به JMD
1 MultiBank Group(MBG) به KHR
1 MultiBank Group(MBG) به KMF
1 MultiBank Group(MBG) به LAK
1 MultiBank Group(MBG) به LKR
1 MultiBank Group(MBG) به MDL
1 MultiBank Group(MBG) به MGA
1 MultiBank Group(MBG) به MOP
1 MultiBank Group(MBG) به MVR
1 MultiBank Group(MBG) به MWK
1 MultiBank Group(MBG) به MZN
1 MultiBank Group(MBG) به NPR
1 MultiBank Group(MBG) به PYG
1 MultiBank Group(MBG) به RWF
1 MultiBank Group(MBG) به SBD
1 MultiBank Group(MBG) به SCR
1 MultiBank Group(MBG) به SRD
1 MultiBank Group(MBG) به SVC
1 MultiBank Group(MBG) به SZL
1 MultiBank Group(MBG) به TMT
1 MultiBank Group(MBG) به TND
1 MultiBank Group(MBG) به TTD
1 MultiBank Group(MBG) به UGX
1 MultiBank Group(MBG) به XAF
1 MultiBank Group(MBG) به XCD
1 MultiBank Group(MBG) به XOF
1 MultiBank Group(MBG) به XPF
1 MultiBank Group(MBG) به BWP
1 MultiBank Group(MBG) به BZD
1 MultiBank Group(MBG) به CVE
1 MultiBank Group(MBG) به DJF
1 MultiBank Group(MBG) به DOP
1 MultiBank Group(MBG) به DZD
1 MultiBank Group(MBG) به FJD
1 MultiBank Group(MBG) به GNF
1 MultiBank Group(MBG) به GTQ
1 MultiBank Group(MBG) به GYD
1 MultiBank Group(MBG) به ISK
منابع MultiBank Group

برای درک عمیق‌ تر MultiBank Group، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی MultiBank Group
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره MultiBank Group

امروز MultiBank Group (MBG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MBG به واحد USD برابر است با 0.5936 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MBG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MBG نسبت به USD برابر است با $ 0.5936. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MultiBank Group چقدر است؟
ارزش بازار MBG برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MBG چقدر است؟
عرضه در گردش MBG برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MBG چقدر بوده است؟
MBG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.6915943417368275 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MBG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MBG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.36701751283509526 USD رسید.
حجم معاملات MBG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MBG برابر است با $ 3.08M USD.
آیا MBG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MBG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MBG مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:09:40 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MultiBank Group (MBG)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

