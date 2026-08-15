قیمت امروز FLOW

قیمت لحظه‌ ای FLOW (FLOW) در حال حاضر برابر با $ 0.03123 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLOW به USD برابر با $ 0.03123 برای هر FLOW می‌ باشد.

توکن FLOW در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #425 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 52.10M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.67B FLOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLOW در بازه‌ ای بین $ 0.03053 (حداقل) و $ 0.03135 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 46.16255049 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02455098485426265 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLOW طی یک ساعت گذشته به میزان -0.23% و در هفت روز اخیر به میزان +8.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.52K رسیده است.

اطلاعات بازار FLOW (FLOW)

رتبه No.425 ارزش بازار $ 52.10M$ 52.10M $ 52.10M حجم (24 ساعته) $ 56.52K$ 56.52K $ 56.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 52.10M$ 52.10M $ 52.10M سرمایه در گردش 1.67B 1.67B 1.67B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427 سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی FLOW

ارزش بازار فعلی FLOW برابر است با $ 52.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.52K. عرضه در گردش FLOW برابر است با 1.67B، و عرضه کل آن 1668166978.02274427 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 52.10M است.