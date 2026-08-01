قیمت امروز Sherwood Protocol

قیمت لحظه‌ ای Sherwood Protocol (WOOD) در حال حاضر برابر با $ 0.004519 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOOD به USD برابر با $ 0.004519 برای هر WOOD می‌ باشد.

توکن Sherwood Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- WOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOOD در بازه‌ ای بین $ 0.004354 (حداقل) و $ 0.005774 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOOD طی یک ساعت گذشته به میزان -1.42% و در هفت روز اخیر به میزان +20.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.70K رسیده است.

اطلاعات بازار Sherwood Protocol (WOOD)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 54.70K$ 54.70K $ 54.70K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی Sherwood Protocol برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.70K. عرضه در گردش WOOD برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.52M است.