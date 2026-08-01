قیمت امروز pipedog

قیمت لحظه‌ ای pipedog (PIPEDOG) در حال حاضر برابر با $ 0.00243 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIPEDOG به USD برابر با $ 0.00243 برای هر PIPEDOG می‌ باشد.

توکن pipedog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PIPEDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIPEDOG در بازه‌ ای بین $ 0.002426 (حداقل) و $ 0.002807 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIPEDOG طی یک ساعت گذشته به میزان -3.04% و در هفت روز اخیر به میزان +2.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.24K رسیده است.

اطلاعات بازار pipedog (PIPEDOG)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.13M$ 30.13M $ 30.13M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 12,400,000,000 12,400,000,000 12,400,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی pipedog برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.24K. عرضه در گردش PIPEDOG برابر است با --، و عرضه کل آن 12400000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.13M است.