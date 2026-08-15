قیمت امروز JGGL

قیمت لحظه‌ ای JGGL (JGGL) در حال حاضر برابر با $ 4.5145 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JGGL به USD برابر با $ 4.5145 برای هر JGGL می‌ باشد.

توکن JGGL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- JGGL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JGGL در بازه‌ ای بین $ 4.469 (حداقل) و $ 4.5316 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JGGL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -13.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 459.17K رسیده است.

اطلاعات بازار JGGL (JGGL)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 459.17K$ 459.17K $ 459.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.51B$ 4.51B $ 4.51B سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی JGGL برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 459.17K. عرضه در گردش JGGL برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.51B است.