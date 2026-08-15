قیمت امروز Magma Finance

قیمت لحظه‌ ای Magma Finance (MAGMA) در حال حاضر برابر با $ 0.17254 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAGMA به USD برابر با $ 0.17254 برای هر MAGMA می‌ باشد.

توکن Magma Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #343 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32.78M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 190.00M MAGMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAGMA در بازه‌ ای بین $ 0.17096 (حداقل) و $ 0.18069 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.5705294007583253 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.06970874382482972 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAGMA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.52% و در هفت روز اخیر به میزان -30.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 93.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Magma Finance (MAGMA)

رتبه No.343 ارزش بازار $ 32.78M$ 32.78M $ 32.78M حجم (24 ساعته) $ 93.69K$ 93.69K $ 93.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 172.54M$ 172.54M $ 172.54M سرمایه در گردش 190.00M 190.00M 190.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 19.00% بلاک چین عمومی SUI

ارزش بازار فعلی Magma Finance برابر است با $ 32.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 93.69K. عرضه در گردش MAGMA برابر است با 190.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 172.54M است.