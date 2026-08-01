قیمت امروز Vexanium

قیمت لحظه‌ ای Vexanium (VEX) در حال حاضر برابر با $ 0.002443 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VEX به USD برابر با $ 0.002443 برای هر VEX می‌ باشد.

توکن Vexanium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1836 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.79M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 733.64M VEX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VEX در بازه‌ ای بین $ 0.002443 (حداقل) و $ 0.002457 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0471216 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000121875736 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VEX طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +3.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.78K رسیده است.

اطلاعات بازار Vexanium (VEX)

رتبه No.1836 ارزش بازار $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M حجم (24 ساعته) $ 51.78K$ 51.78K $ 51.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M سرمایه در گردش 733.64M 733.64M 733.64M حداکثر عرضه 1,008,772,305 1,008,772,305 1,008,772,305 عرضه کل 1,008,772,305 1,008,772,305 1,008,772,305 نرخ گردش 72.72% بلاک چین عمومی VEX

ارزش بازار فعلی Vexanium برابر است با $ 1.79M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.78K. عرضه در گردش VEX برابر است با 733.64M، و عرضه کل آن 1008772305 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.46M است.