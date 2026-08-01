قیمت امروز NuNet

قیمت لحظه‌ ای NuNet (NTX) در حال حاضر برابر با $ 0.001922 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NTX به USD برابر با $ 0.001922 برای هر NTX می‌ باشد.

توکن NuNet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1791 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 968.85K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 504.08M NTX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NTX در بازه‌ ای بین $ 0.001912 (حداقل) و $ 0.002003 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.2398202318478 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00183819669961808 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NTX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.20% و در هفت روز اخیر به میزان -7.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 32.27K رسیده است.

اطلاعات بازار NuNet (NTX)

رتبه No.1791 ارزش بازار $ 968.85K$ 968.85K $ 968.85K حجم (24 ساعته) $ 32.27K$ 32.27K $ 32.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M سرمایه در گردش 504.08M 504.08M 504.08M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 50.40% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی NuNet برابر است با $ 968.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 32.27K. عرضه در گردش NTX برابر است با 504.08M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.92M است.