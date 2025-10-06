قیمت لحظه‌ ای Overtake امروز برابر است با 0.28035 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TAKE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TAKE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Overtake امروز برابر است با 0.28035 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TAKE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TAKE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TAKE

اطلاعات قیمت TAKE

وایت‌ پیپر TAKE

وب‌سایت رسمی TAKE

توکنومیکس TAKE

پیش‌بینی قیمت TAKE

تاریخچه TAKE

راهنمای خرید TAKE

مبدل TAKE به ارز فیات

اسپات TAKE

فیوچرز USDT-M TAKE

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Overtake

Overtake قیمت لحظه ای(TAKE)

قیمت لحظه‌ ای 1 TAKE به USD:

$0.28051
$0.28051$0.28051
-2.51%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Overtake (TAKE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:09:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Overtake (TAKE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.27965
$ 0.27965$ 0.27965
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.2975
$ 0.2975$ 0.2975
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.27965
$ 0.27965$ 0.27965

$ 0.2975
$ 0.2975$ 0.2975

--
----

--
----

-0.53%

-2.51%

-6.92%

-6.92%

قیمت لحظه‌ ای Overtake (TAKE) برابر است با $ 0.28035. در 24 ساعت گذشته، TAKE در بازه قیمتی حداقل $ 0.27965 تا حداکثر $ 0.2975 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TAKE برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TAKE در یک ساعت گذشته -0.53%، در 24 ساعت گذشته -2.51% و در 7 روز گذشته -6.92% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Overtake (TAKE)

--
----

$ 143.99K
$ 143.99K$ 143.99K

$ 280.35M
$ 280.35M$ 280.35M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

ارزش بازار فعلی Overtake برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 143.99K. عرضه در گردش TAKE برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 280.35M است.

تاریخچه قیمت Overtake (TAKE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Overtake برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0072221-2.51%
30 روز$ +0.10388+58.86%
60 روز$ +0.19106+213.97%
90 روز$ +0.25735+1,118.91%
تغییر قیمت امروز Overtake

امروز، TAKE تغییر $ -0.0072221 (-2.51%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Overtake

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.10388 (+58.86%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Overtake

با گسترش بازه به 60 روز، TAKE تغییر $ +0.19106 (+213.97%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Overtake

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.25735 (+1,118.91%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Overtake (TAKE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Overtake را ببینید.

OvertakeTAKE چیست

بازار OVERTAKE یک بازار همتا به همتا در سوئی است که به بازیکنان اجازه می‌ دهد اقلام بازی، حساب‌ ها و ارزهای خود را به راحتی معامله کنند. این بازار که برای بازار چند میلیارد دلاری دارایی‌ های بازی Web2 طراحی شده است، از یک قرارداد هوشمند چند امضایی برای تضمین تراکنش‌ های امن و کم‌ هزینه با تسویه فوری استفاده می‌کند.

هم اکنون Overtake در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Overtake خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TAKE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Overtake را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Overtake شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Overtake (USD)

ارزش Overtake (TAKE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Overtake (TAKE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Overtake را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Overtake را بررسی کنید!

توکنومیکس Overtake (TAKE)

درک، توکنومیکس Overtake (TAKE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TAKE بیشتر بدانید!

نحوه خریدOvertake (TAKE)

آیا به دنبال نحوه خرید Overtake هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Overtake را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TAKE به ارزهای محلی

1 Overtake(TAKE) به VND
7,377.41025
1 Overtake(TAKE) به AUD
A$0.426132
1 Overtake(TAKE) به GBP
0.207459
1 Overtake(TAKE) به EUR
0.2382975
1 Overtake(TAKE) به USD
$0.28035
1 Overtake(TAKE) به MYR
RM1.17747
1 Overtake(TAKE) به TRY
11.763486
1 Overtake(TAKE) به JPY
¥42.6132
1 Overtake(TAKE) به ARS
ARS$401.646231
1 Overtake(TAKE) به RUB
22.2177375
1 Overtake(TAKE) به INR
24.732477
1 Overtake(TAKE) به IDR
Rp4,672.498131
1 Overtake(TAKE) به PHP
16.5939165
1 Overtake(TAKE) به EGP
￡E.13.299804
1 Overtake(TAKE) به BRL
R$1.5054795
1 Overtake(TAKE) به CAD
C$0.3896865
1 Overtake(TAKE) به BDT
34.309233
1 Overtake(TAKE) به NGN
408.671802
1 Overtake(TAKE) به COP
$1,078.2681525
1 Overtake(TAKE) به ZAR
R.4.827627
1 Overtake(TAKE) به UAH
11.808342
1 Overtake(TAKE) به TZS
T.Sh.692.2205955
1 Overtake(TAKE) به VES
Bs59.71455
1 Overtake(TAKE) به CLP
$263.24865
1 Overtake(TAKE) به PKR
Rs79.148412
1 Overtake(TAKE) به KZT
150.805872
1 Overtake(TAKE) به THB
฿9.1534275
1 Overtake(TAKE) به TWD
NT$8.5871205
1 Overtake(TAKE) به AED
د.إ1.0288845
1 Overtake(TAKE) به CHF
Fr0.2214765
1 Overtake(TAKE) به HKD
HK$2.175516
1 Overtake(TAKE) به AMD
֏107.7413085
1 Overtake(TAKE) به MAD
.د.م2.584827
1 Overtake(TAKE) به MXN
$5.1556365
1 Overtake(TAKE) به SAR
ريال1.0513125
1 Overtake(TAKE) به ETB
Br42.461811
1 Overtake(TAKE) به KES
KSh36.243648
1 Overtake(TAKE) به JOD
د.أ0.19876815
1 Overtake(TAKE) به PLN
1.0176705
1 Overtake(TAKE) به RON
лв1.222326
1 Overtake(TAKE) به SEK
kr2.6268795
1 Overtake(TAKE) به BGN
лв0.4681845
1 Overtake(TAKE) به HUF
Ft93.5107425
1 Overtake(TAKE) به CZK
5.8509045
1 Overtake(TAKE) به KWD
د.ك0.0857871
1 Overtake(TAKE) به ILS
0.9111375
1 Overtake(TAKE) به BOB
Bs1.940022
1 Overtake(TAKE) به AZN
0.476595
1 Overtake(TAKE) به TJS
SM2.5932375
1 Overtake(TAKE) به GEL
0.762552
1 Overtake(TAKE) به AOA
Kz256.4950185
1 Overtake(TAKE) به BHD
.د.ب0.1054116
1 Overtake(TAKE) به BMD
$0.28035
1 Overtake(TAKE) به DKK
kr1.79424
1 Overtake(TAKE) به HNL
L7.3872225
1 Overtake(TAKE) به MUR
12.750318
1 Overtake(TAKE) به NAD
$4.827627
1 Overtake(TAKE) به NOK
kr2.797893
1 Overtake(TAKE) به NZD
$0.4850055
1 Overtake(TAKE) به PAB
B/.0.28035
1 Overtake(TAKE) به PGK
K1.17747
1 Overtake(TAKE) به QAR
ر.ق1.020474
1 Overtake(TAKE) به RSD
дин.28.2004065
1 Overtake(TAKE) به UZS
soʻm3,418.901892
1 Overtake(TAKE) به ALL
L23.3111025
1 Overtake(TAKE) به ANG
ƒ0.5018265
1 Overtake(TAKE) به AWG
ƒ0.50463
1 Overtake(TAKE) به BBD
$0.5607
1 Overtake(TAKE) به BAM
KM0.470988
1 Overtake(TAKE) به BIF
Fr834.3216
1 Overtake(TAKE) به BND
$0.3616515
1 Overtake(TAKE) به BSD
$0.28035
1 Overtake(TAKE) به JMD
$44.9541225
1 Overtake(TAKE) به KHR
1,130.4412875
1 Overtake(TAKE) به KMF
Fr118.58805
1 Overtake(TAKE) به LAK
6,094.5650955
1 Overtake(TAKE) به LKR
රු85.288077
1 Overtake(TAKE) به MDL
L4.749129
1 Overtake(TAKE) به MGA
Ar1,257.173505
1 Overtake(TAKE) به MOP
P2.2428
1 Overtake(TAKE) به MVR
4.289355
1 Overtake(TAKE) به MWK
MK486.7184385
1 Overtake(TAKE) به MZN
MT17.9171685
1 Overtake(TAKE) به NPR
रु39.579813
1 Overtake(TAKE) به PYG
1,988.2422
1 Overtake(TAKE) به RWF
Fr406.78785
1 Overtake(TAKE) به SBD
$2.3072805
1 Overtake(TAKE) به SCR
3.8323845
1 Overtake(TAKE) به SRD
$11.1831615
1 Overtake(TAKE) به SVC
$2.4530625
1 Overtake(TAKE) به SZL
L4.827627
1 Overtake(TAKE) به TMT
m0.9840285
1 Overtake(TAKE) به TND
د.ت0.8180613
1 Overtake(TAKE) به TTD
$1.9035765
1 Overtake(TAKE) به UGX
Sh976.7394
1 Overtake(TAKE) به XAF
Fr157.5567
1 Overtake(TAKE) به XCD
$0.756945
1 Overtake(TAKE) به XOF
Fr157.5567
1 Overtake(TAKE) به XPF
Fr28.5957
1 Overtake(TAKE) به BWP
P3.7426725
1 Overtake(TAKE) به BZD
$0.5635035
1 Overtake(TAKE) به CVE
$26.6080185
1 Overtake(TAKE) به DJF
Fr49.62195
1 Overtake(TAKE) به DOP
$17.9564175
1 Overtake(TAKE) به DZD
د.ج36.451107
1 Overtake(TAKE) به FJD
$0.633591
1 Overtake(TAKE) به GNF
Fr2,437.64325
1 Overtake(TAKE) به GTQ
Q2.147481
1 Overtake(TAKE) به GYD
$58.699683
1 Overtake(TAKE) به ISK
kr34.2027

منابع Overtake

برای درک عمیق‌ تر Overtake، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Overtake
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Overtake

امروز Overtake (TAKE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TAKE به واحد USD برابر است با 0.28035 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TAKE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TAKE نسبت به USD برابر است با $ 0.28035. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Overtake چقدر است؟
ارزش بازار TAKE برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TAKE چقدر است؟
عرضه در گردش TAKE برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TAKE چقدر بوده است؟
TAKE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TAKE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TAKE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TAKE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TAKE برابر است با $ 143.99K USD.
آیا TAKE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TAKE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TAKE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:09:26 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Overtake (TAKE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب TAKE به USD

مقدار

TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0.28035 USD

معامله TAKE

/USDTTAKE
$0.28051
$0.28051$0.28051
-2.52%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,037.27
$114,037.27$114,037.27

-0.81%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,096.88
$4,096.88$4,096.88

-1.82%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05500
$0.05500$0.05500

-1.27%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.34
$201.34$201.34

+0.61%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3183
$4.3183$4.3183

-16.73%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,096.88
$4,096.88$4,096.88

-1.82%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,037.27
$114,037.27$114,037.27

-0.81%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.34
$201.34$201.34

+0.61%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6362
$2.6362$2.6362

-0.94%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.73
$1,137.73$1,137.73

-0.51%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.000956
$0.000956$0.000956

+59.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001220
$0.0000000000000001220$0.0000000000000001220

+1,019.26%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000344
$0.0000000000344$0.0000000000344

+237.25%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1595
$0.1595$0.1595

+219.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04298
$0.04298$0.04298

+114.90%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01864
$0.01864$0.01864

+86.40%