قیمت امروز Folks Finance

قیمت لحظه‌ ای Folks Finance (FOLKS) در حال حاضر برابر با $ 1.9365 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FOLKS به USD برابر با $ 1.9365 برای هر FOLKS می‌ باشد.

توکن Folks Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- FOLKS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FOLKS در بازه‌ ای بین $ 1.7845 (حداقل) و $ 2.1976 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FOLKS طی یک ساعت گذشته به میزان -1.75% و در هفت روز اخیر به میزان +2.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 319.86K رسیده است.

اطلاعات بازار Folks Finance (FOLKS)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 319.86K$ 319.86K $ 319.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 96.83M$ 96.83M $ 96.83M سرمایه در گردش ---- -- حداکثر عرضه 50,000,000 50,000,000 50,000,000 عرضه کل 50,000,000 50,000,000 50,000,000 بلاک چین عمومی ALGO

ارزش بازار فعلی Folks Finance برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 319.86K. عرضه در گردش FOLKS برابر است با --، و عرضه کل آن 50000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 96.83M است.