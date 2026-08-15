قیمت امروز MWX AI

قیمت لحظه‌ ای MWX AI (MWXT) در حال حاضر برابر با $ 0.05509 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MWXT به USD برابر با $ 0.05509 برای هر MWXT می‌ باشد.

توکن MWX AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #965 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.25M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 167.85M MWXT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MWXT در بازه‌ ای بین $ 0.0547 (حداقل) و $ 0.05601 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.3039535246318417 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04369081039392891 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MWXT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -1.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 86.16K رسیده است.

اطلاعات بازار MWX AI (MWXT)

رتبه No.965 ارزش بازار $ 9.25M$ 9.25M $ 9.25M حجم (24 ساعته) $ 86.16K$ 86.16K $ 86.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 55.09M$ 55.09M $ 55.09M سرمایه در گردش 167.85M 167.85M 167.85M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 16.78% بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی MWX AI برابر است با $ 9.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 86.16K. عرضه در گردش MWXT برابر است با 167.85M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 55.09M است.