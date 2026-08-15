قیمت امروز Kaskad

قیمت لحظه‌ ای Kaskad (KSKD) در حال حاضر برابر با $ 0.001443 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KSKD به USD برابر با $ 0.001443 برای هر KSKD می‌ باشد.

توکن Kaskad در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- KSKD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KSKD در بازه‌ ای بین $ 0.00143 (حداقل) و $ 0.001453 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KSKD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان +3.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 33.78K رسیده است.

اطلاعات بازار Kaskad (KSKD)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 33.78K$ 33.78K $ 33.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی IGRA

ارزش بازار فعلی Kaskad برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 33.78K. عرضه در گردش KSKD برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.44M است.