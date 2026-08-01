قیمت امروز RICE AI

قیمت لحظه‌ ای RICE AI (RICE) در حال حاضر برابر با $ 0.003113 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RICE به USD برابر با $ 0.003113 برای هر RICE می‌ باشد.

توکن RICE AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- RICE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RICE در بازه‌ ای بین $ 0.003043 (حداقل) و $ 0.003373 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RICE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.93% و در هفت روز اخیر به میزان -19.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.03K رسیده است.

اطلاعات بازار RICE AI (RICE)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 59.03K$ 59.03K $ 59.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی RICE AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.03K. عرضه در گردش RICE برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.11M است.