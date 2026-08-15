قیمت امروز NatGold Digital

قیمت لحظه‌ ای NatGold Digital (NATG) در حال حاضر برابر با $ 2,510 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NATG به USD برابر با $ 2,510 برای هر NATG می‌ باشد.

توکن NatGold Digital در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- NATG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NATG در بازه‌ ای بین $ 2,510 (حداقل) و $ 2,528 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NATG طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.51K رسیده است.

اطلاعات بازار NatGold Digital (NATG)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی NatGold Digital برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.51K. عرضه در گردش NATG برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.