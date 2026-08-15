قیمت امروز ELIZAOS

قیمت لحظه‌ ای ELIZAOS (ELIZAOS) در حال حاضر برابر با $ 0.000208 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELIZAOS به USD برابر با $ 0.000208 برای هر ELIZAOS می‌ باشد.

توکن ELIZAOS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1117 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.94M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.32B ELIZAOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELIZAOS در بازه‌ ای بین $ 0.0002069 (حداقل) و $ 0.0002499 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0394646475100497 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00057840194414383 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELIZAOS طی یک ساعت گذشته به میزان -1.00% و در هفت روز اخیر به میزان -17.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 96.17K رسیده است.

اطلاعات بازار ELIZAOS (ELIZAOS)

رتبه No.1117 ارزش بازار $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M حجم (24 ساعته) $ 96.17K$ 96.17K $ 96.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M سرمایه در گردش 9.32B 9.32B 9.32B حداکثر عرضه 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 عرضه کل 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 نرخ گردش 84.69% بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی ELIZAOS برابر است با $ 1.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 96.17K. عرضه در گردش ELIZAOS برابر است با 9.32B، و عرضه کل آن 10999986979.497707 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.29M است.