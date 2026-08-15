قیمت امروز BANX Network

قیمت لحظه‌ ای BANX Network (BXE) در حال حاضر برابر با $ 0.002803 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BXE به USD برابر با $ 0.002803 برای هر BXE می‌ باشد.

توکن BANX Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1951 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 843.20K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 300.82M BXE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BXE در بازه‌ ای بین $ 0.002728 (حداقل) و $ 0.002925 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.08160942694188883 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00292516138755197 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BXE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -3.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.01K رسیده است.

اطلاعات بازار BANX Network (BXE)

رتبه No.1951 ارزش بازار $ 843.20K$ 843.20K $ 843.20K حجم (24 ساعته) $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M سرمایه در گردش 300.82M 300.82M 300.82M حداکثر عرضه 500,000,000 500,000,000 500,000,000 عرضه کل 490,000,000 490,000,000 490,000,000 نرخ گردش 60.16% بلاک چین عمومی XRP

ارزش بازار فعلی BANX Network برابر است با $ 843.20K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.01K. عرضه در گردش BXE برابر است با 300.82M، و عرضه کل آن 490000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.40M است.