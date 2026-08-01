قیمت امروز Rave

قیمت لحظه‌ ای Rave (KRAV) در حال حاضر برابر با $ 0.00158125 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KRAV به USD برابر با $ 0.00158125 برای هر KRAV می‌ باشد.

توکن Rave در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,350,644 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 854.16M KRAV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KRAV در بازه‌ ای بین $ 0.0015742 (حداقل) و $ 0.00158561 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.074706 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KRAV طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 72.96 رسیده است.

اطلاعات بازار Rave (KRAV)

ارزش بازار $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M حجم (24 ساعته) $ 72.96$ 72.96 $ 72.96 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M سرمایه در گردش 854.16M 854.16M 854.16M عرضه کل 854,164,133.8607213 854,164,133.8607213 854,164,133.8607213

ارزش بازار فعلی Rave برابر است با $ 1.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 72.96. عرضه در گردش KRAV برابر است با 854.16M، و عرضه کل آن 854164133.8607213 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.35M است.