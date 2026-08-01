قیمت امروز The Top Floor Boss

قیمت لحظه‌ ای The Top Floor Boss (TJR) در حال حاضر برابر با $ 0.0001361 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TJR به USD برابر با $ 0.0001361 برای هر TJR می‌ باشد.

توکن The Top Floor Boss در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- TJR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TJR در بازه‌ ای بین $ 0.0001242 (حداقل) و $ 0.0001591 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TJR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -1.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.02K رسیده است.

اطلاعات بازار The Top Floor Boss (TJR)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 55.02K$ 55.02K $ 55.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 136.10K$ 136.10K $ 136.10K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 999,999,733 999,999,733 999,999,733 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی The Top Floor Boss برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.02K. عرضه در گردش TJR برابر است با --، و عرضه کل آن 999999733 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 136.10K است.