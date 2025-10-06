قیمت لحظه‌ ای Accenture امروز برابر است با 252.66 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ACNON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ACNON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Accenture امروز برابر است با 252.66 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ACNON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ACNON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Accenture

Accenture قیمت لحظه ای(ACNON)

قیمت لحظه‌ ای 1 ACNON به USD:

$252.66
+0.13%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Accenture (ACNON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:51:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Accenture (ACNON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 249.16
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 253.8
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 249.16
$ 253.8
$ 258.3135196333471
$ 229.27778200768591
+0.15%

+0.13%

+3.46%

+3.46%

قیمت لحظه‌ ای Accenture (ACNON) برابر است با $ 252.66. در 24 ساعت گذشته، ACNON در بازه قیمتی حداقل $ 249.16 تا حداکثر $ 253.8 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ACNON برابر با $ 258.3135196333471 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 229.27778200768591 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ACNON در یک ساعت گذشته +0.15%، در 24 ساعت گذشته +0.13% و در 7 روز گذشته +3.46% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Accenture (ACNON)

No.2047

$ 1.34M
$ 57.26K
$ 1.34M
5.32K
5,323.00766397
ETH

ارزش بازار فعلی Accenture برابر است با $ 1.34M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.26K. عرضه در گردش ACNON برابر است با 5.32K، و عرضه کل آن 5323.00766397 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.34M است.

تاریخچه قیمت Accenture (ACNON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Accenture برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.328+0.13%
30 روز$ +11.49+4.76%
60 روز$ +52.66+26.33%
90 روز$ +52.66+26.33%
تغییر قیمت امروز Accenture

امروز، ACNON تغییر $ +0.328 (+0.13%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Accenture

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +11.49 (+4.76%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Accenture

با گسترش بازه به 60 روز، ACNON تغییر $ +52.66 (+26.33%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Accenture

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +52.66 (+26.33%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Accenture (ACNON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Accenture را ببینید.

AccentureACNON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Accenture در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Accenture خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ACNON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Accenture را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Accenture شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Accenture (USD)

ارزش Accenture (ACNON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Accenture (ACNON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Accenture را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Accenture را بررسی کنید!

توکنومیکس Accenture (ACNON)

درک، توکنومیکس Accenture (ACNON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ACNON بیشتر بدانید!

نحوه خریدAccenture (ACNON)

آیا به دنبال نحوه خرید Accenture هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Accenture را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ACNON به ارزهای محلی

1 Accenture(ACNON) به VND
6,648,747.9
1 Accenture(ACNON) به AUD
A$384.0432
1 Accenture(ACNON) به GBP
186.9684
1 Accenture(ACNON) به EUR
214.761
1 Accenture(ACNON) به USD
$252.66
1 Accenture(ACNON) به MYR
RM1,061.172
1 Accenture(ACNON) به TRY
10,601.6136
1 Accenture(ACNON) به JPY
¥38,404.32
1 Accenture(ACNON) به ARS
ARS$361,975.8756
1 Accenture(ACNON) به RUB
20,020.7784
1 Accenture(ACNON) به INR
22,289.6652
1 Accenture(ACNON) به IDR
Rp4,210,998.3156
1 Accenture(ACNON) به PHP
14,942.3124
1 Accenture(ACNON) به EGP
￡E.11,986.1904
1 Accenture(ACNON) به BRL
R$1,356.7842
1 Accenture(ACNON) به CAD
C$351.1974
1 Accenture(ACNON) به BDT
30,920.5308
1 Accenture(ACNON) به NGN
368,307.5352
1 Accenture(ACNON) به COP
$971,768.259
1 Accenture(ACNON) به ZAR
R.4,350.8052
1 Accenture(ACNON) به UAH
10,642.0392
1 Accenture(ACNON) به TZS
T.Sh.623,850.3858
1 Accenture(ACNON) به VES
Bs53,816.58
1 Accenture(ACNON) به CLP
$237,500.4
1 Accenture(ACNON) به PKR
Rs71,330.9712
1 Accenture(ACNON) به KZT
135,910.8672
1 Accenture(ACNON) به THB
฿8,241.7692
1 Accenture(ACNON) به TWD
NT$7,744.029
1 Accenture(ACNON) به AED
د.إ927.2622
1 Accenture(ACNON) به CHF
Fr199.6014
1 Accenture(ACNON) به HKD
HK$1,960.6416
1 Accenture(ACNON) به AMD
֏97,099.7646
1 Accenture(ACNON) به MAD
.د.م2,329.5252
1 Accenture(ACNON) به MXN
$4,646.4174
1 Accenture(ACNON) به SAR
ريال947.475
1 Accenture(ACNON) به ETB
Br38,267.8836
1 Accenture(ACNON) به KES
KSh32,663.8848
1 Accenture(ACNON) به JOD
د.أ179.13594
1 Accenture(ACNON) به PLN
917.1558
1 Accenture(ACNON) به RON
лв1,101.5976
1 Accenture(ACNON) به SEK
kr2,364.8976
1 Accenture(ACNON) به BGN
лв421.9422
1 Accenture(ACNON) به HUF
Ft84,219.1578
1 Accenture(ACNON) به CZK
5,270.4876
1 Accenture(ACNON) به KWD
د.ك77.31396
1 Accenture(ACNON) به ILS
821.145
1 Accenture(ACNON) به BOB
Bs1,748.4072
1 Accenture(ACNON) به AZN
429.522
1 Accenture(ACNON) به TJS
SM2,337.105
1 Accenture(ACNON) به GEL
687.2352
1 Accenture(ACNON) به AOA
Kz231,161.1606
1 Accenture(ACNON) به BHD
.د.ب95.00016
1 Accenture(ACNON) به BMD
$252.66
1 Accenture(ACNON) به DKK
kr1,617.024
1 Accenture(ACNON) به HNL
L6,657.591
1 Accenture(ACNON) به MUR
11,490.9768
1 Accenture(ACNON) به NAD
$4,350.8052
1 Accenture(ACNON) به NOK
kr2,521.5468
1 Accenture(ACNON) به NZD
$437.1018
1 Accenture(ACNON) به PAB
B/.252.66
1 Accenture(ACNON) به PGK
K1,061.172
1 Accenture(ACNON) به QAR
ر.ق919.6824
1 Accenture(ACNON) به RSD
дин.25,407.4896
1 Accenture(ACNON) به UZS
soʻm3,081,219.0192
1 Accenture(ACNON) به ALL
L21,008.679
1 Accenture(ACNON) به ANG
ƒ452.2614
1 Accenture(ACNON) به AWG
ƒ454.788
1 Accenture(ACNON) به BBD
$505.32
1 Accenture(ACNON) به BAM
KM424.4688
1 Accenture(ACNON) به BIF
Fr751,916.16
1 Accenture(ACNON) به BND
$325.9314
1 Accenture(ACNON) به BSD
$252.66
1 Accenture(ACNON) به JMD
$40,514.031
1 Accenture(ACNON) به KHR
1,018,788.285
1 Accenture(ACNON) به KMF
Fr106,875.18
1 Accenture(ACNON) به LAK
5,492,608.5858
1 Accenture(ACNON) به LKR
රු76,864.2252
1 Accenture(ACNON) به MDL
L4,280.0604
1 Accenture(ACNON) به MGA
Ar1,133,003.238
1 Accenture(ACNON) به MOP
P2,021.28
1 Accenture(ACNON) به MVR
3,865.698
1 Accenture(ACNON) به MWK
MK438,645.5526
1 Accenture(ACNON) به MZN
MT16,147.5006
1 Accenture(ACNON) به NPR
रु35,670.5388
1 Accenture(ACNON) به PYG
1,791,864.72
1 Accenture(ACNON) به RWF
Fr366,609.66
1 Accenture(ACNON) به SBD
$2,079.3918
1 Accenture(ACNON) به SCR
3,453.8622
1 Accenture(ACNON) به SRD
$10,078.6074
1 Accenture(ACNON) به SVC
$2,210.775
1 Accenture(ACNON) به SZL
L4,350.8052
1 Accenture(ACNON) به TMT
m886.8366
1 Accenture(ACNON) به TND
د.ت737.26188
1 Accenture(ACNON) به TTD
$1,715.5614
1 Accenture(ACNON) به UGX
Sh880,267.44
1 Accenture(ACNON) به XAF
Fr141,994.92
1 Accenture(ACNON) به XCD
$682.182
1 Accenture(ACNON) به XOF
Fr141,994.92
1 Accenture(ACNON) به XPF
Fr25,771.32
1 Accenture(ACNON) به BWP
P3,373.011
1 Accenture(ACNON) به BZD
$507.8466
1 Accenture(ACNON) به CVE
$23,979.9606
1 Accenture(ACNON) به DJF
Fr44,720.82
1 Accenture(ACNON) به DOP
$16,182.873
1 Accenture(ACNON) به DZD
د.ج32,850.8532
1 Accenture(ACNON) به FJD
$571.0116
1 Accenture(ACNON) به GNF
Fr2,196,878.7
1 Accenture(ACNON) به GTQ
Q1,935.3756
1 Accenture(ACNON) به GYD
$52,901.9508
1 Accenture(ACNON) به ISK
kr30,824.52

منابع Accenture

برای درک عمیق‌ تر Accenture، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Accenture
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Accenture

امروز Accenture (ACNON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ACNON به واحد USD برابر است با 252.66 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ACNON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ACNON نسبت به USD برابر است با $ 252.66. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Accenture چقدر است؟
ارزش بازار ACNON برابر است با $ 1.34M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ACNON چقدر است؟
عرضه در گردش ACNON برابر است با 5.32K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ACNON چقدر بوده است؟
ACNON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 258.3135196333471 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ACNON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ACNON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 229.27778200768591 USD رسید.
حجم معاملات ACNON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ACNON برابر است با $ 57.26K USD.
آیا ACNON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ACNON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ACNON مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Accenture (ACNON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

