قیمت امروز Xphere

قیمت لحظه‌ ای Xphere (XP) در حال حاضر برابر با $ 0.016455 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XP به USD برابر با $ 0.016455 برای هر XP می‌ باشد.

توکن Xphere در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #295 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 45.76M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.78B XP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XP در بازه‌ ای بین $ 0.01595 (حداقل) و $ 0.0167 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.07993401739626682 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00309398938708493 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان +0.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.08K رسیده است.

اطلاعات بازار Xphere (XP)

رتبه No.295 ارزش بازار $ 45.76M$ 45.76M $ 45.76M حجم (24 ساعته) $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 90.50M$ 90.50M $ 90.50M سرمایه در گردش 2.78B 2.78B 2.78B حداکثر عرضه 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 عرضه کل 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 نرخ گردش 50.55% بلاک چین عمومی XPHERE

ارزش بازار فعلی Xphere برابر است با $ 45.76M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.08K. عرضه در گردش XP برابر است با 2.78B، و عرضه کل آن 2780632613.20795893 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.50M است.