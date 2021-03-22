قیمت لحظه‌ ای Dora Factory امروز برابر است با 0.0135 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DORAFACTORY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DORAFACTORY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Dora Factory امروز برابر است با 0.0135 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DORAFACTORY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DORAFACTORY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Dora Factory

Dora Factory قیمت لحظه ای(DORAFACTORY)

قیمت لحظه‌ ای 1 DORAFACTORY به USD:

-0.07%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Dora Factory (DORAFACTORY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:01:37 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

+0.07%

-0.06%

-2.11%

-2.11%

قیمت لحظه‌ ای Dora Factory (DORAFACTORY) برابر است با $ 0.0135. در 24 ساعت گذشته، DORAFACTORY در بازه قیمتی حداقل $ 0.01342 تا حداکثر $ 0.01376 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DORAFACTORY برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DORAFACTORY در یک ساعت گذشته +0.07%، در 24 ساعت گذشته -0.06% و در 7 روز گذشته -2.11% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Dora Factory (DORAFACTORY)

2021-03-22 00:00:00

NONE

ارزش بازار فعلی Dora Factory برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.49K. عرضه در گردش DORAFACTORY برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.50M است.

تاریخچه قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Dora Factory برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000095-0.06%
30 روز$ -0.00425-23.95%
60 روز$ -0.01044-43.61%
90 روز$ -0.00601-30.81%
تغییر قیمت امروز Dora Factory

امروز، DORAFACTORY تغییر $ -0.0000095 (-0.06%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Dora Factory

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00425 (-23.95%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Dora Factory

با گسترش بازه به 60 روز، DORAFACTORY تغییر $ -0.01044 (-43.61%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Dora Factory

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00601 (-30.81%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Dora Factory (DORAFACTORY) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Dora Factory را ببینید.

Dora FactoryDORAFACTORY چیست

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

هم اکنون Dora Factory در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Dora Factory خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ DORAFACTORY را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Dora Factory را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Dora Factory شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Dora Factory (USD)

ارزش Dora Factory (DORAFACTORY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dora Factory (DORAFACTORY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dora Factory را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dora Factory را بررسی کنید!

توکنومیکس Dora Factory (DORAFACTORY)

درک، توکنومیکس Dora Factory (DORAFACTORY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DORAFACTORY بیشتر بدانید!

نحوه خریدDora Factory (DORAFACTORY)

آیا به دنبال نحوه خرید Dora Factory هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Dora Factory را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

DORAFACTORY به ارزهای محلی

منابع Dora Factory

برای درک عمیق‌ تر Dora Factory، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Dora Factory
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Dora Factory

امروز Dora Factory (DORAFACTORY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DORAFACTORY به واحد USD برابر است با 0.0135 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DORAFACTORY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DORAFACTORY نسبت به USD برابر است با $ 0.0135. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Dora Factory چقدر است؟
ارزش بازار DORAFACTORY برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DORAFACTORY چقدر است؟
عرضه در گردش DORAFACTORY برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DORAFACTORY چقدر بوده است؟
DORAFACTORY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DORAFACTORY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DORAFACTORY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات DORAFACTORY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DORAFACTORY برابر است با $ 52.49K USD.
آیا DORAFACTORY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DORAFACTORY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DORAFACTORY مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dora Factory (DORAFACTORY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

