قیمت امروز EarnPark

قیمت لحظه‌ ای EarnPark (PARK) در حال حاضر برابر با $ 0.01464 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PARK به USD برابر با $ 0.01464 برای هر PARK می‌ باشد.

توکن EarnPark در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PARK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PARK در بازه‌ ای بین $ 0.01424 (حداقل) و $ 0.01494 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PARK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.27% و در هفت روز اخیر به میزان +6.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 108.60K رسیده است.

اطلاعات بازار EarnPark (PARK)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 108.60K$ 108.60K $ 108.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.64M$ 14.64M $ 14.64M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی EarnPark برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 108.60K. عرضه در گردش PARK برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.64M است.