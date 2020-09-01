قیمت امروز Cypherium

قیمت لحظه‌ ای Cypherium (CPH) در حال حاضر برابر با $ 0.00288 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CPH به USD برابر با $ 0.00288 برای هر CPH می‌ باشد.

توکن Cypherium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1989 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.10M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 382.95M CPH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CPH در بازه‌ ای بین $ 0.00274 (حداقل) و $ 0.00297 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.19854994089735146 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00201888171058724 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CPH طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +5.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.24K رسیده است.

اطلاعات بازار Cypherium (CPH)

رتبه No.1989 ارزش بازار $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M حجم (24 ساعته) $ 54.24K$ 54.24K $ 54.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.27M$ 24.27M $ 24.27M سرمایه در گردش 382.95M 382.95M 382.95M حداکثر عرضه 8,428,000,000 8,428,000,000 8,428,000,000 عرضه کل 6,828,000,000 6,828,000,000 6,828,000,000 نرخ گردش 4.54% تاریخ صدور 2020-09-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.25$ 0.25 $ 0.25 بلاک چین عمومی CPH2

ارزش بازار فعلی Cypherium برابر است با $ 1.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.24K. عرضه در گردش CPH برابر است با 382.95M، و عرضه کل آن 6828000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.27M است.